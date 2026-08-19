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Am gestrigen Dienstag und damit nur neun Tage vor dem angekündigten Extended Look auf Netflix, sind neue Gameplay-Clips und Kartenausschnitte des fiktiven Bundesstaats Leonida zu GTA 6 im Netz aufgetaucht. Das Material soll aus einer frühen Entwicklungsversion des Spiels stammen und einige bislang noch unbekannte Details enthüllen.

So deutet der Leak unter anderem auf ein überarbeitetes Fahndungssystem hin. Unter einem aktuell laufenden Zwei-Sterne-Level sind sechs mögliche Sterne zu erkennen. Zusätzliche Symbole sollen anzeigen, ob die Polizei das Gesicht, die Kleidung oder das Fahrzeug des Spielers kennt. Damit dürften die Gesetzeshüter unterschiedliche Informationen über den Flüchtigen sammeln, was ein einfaches Abhauen aus dem Suchradius wie noch in GTA V unmöglich machen würde. Es könnte also nötig werden, bei der Flucht sein Aussehen zu ändern oder ein anderes Fahrzeug und ein verdecktes Gesicht zu nutzen. Zudem sollen Polizisten nicht mehr dauerhaft auf der Minimap markiert werden.

In einem weiteren, beschriebenen Ausschnitt fährt der Protagonist Jason auf einer Straße in den Gegenverkehr und prallt in einen Lieferwagen. Nach einem Streit mit dem Fahrer kommt es zu einer kurzen Prügelei, bei der Jason neben Tritten und Schlägen auch einen Schraubenschlüssel einsetzt. Danach steigt er wieder in sein Auto. Im HUD sind die Optionen für ein Loadout und einen Speicherplatz im Fahrzeug zu sehen. Der Speicherplatz wird mit 0/4 angezeigt. Eine Tankanzeige deutet zudem auf eine mögliche Rolle von Benzin im Spiel hin.

Ein zweiter Ausschnitt zeigt Jason am Anwesen aus dem zweiten offiziellen Trailer. Er springt in die Einfahrt, nimmt einen Basketball auf und wirft auf den Korb. Nach dem Treffer steigt die eingeblendete Fokus-Eigenschaft um 2 %. Damit gibt es konkrete Hinweise auf Nebenaktivitäten und neue Statusanzeigen, aber keinen Beleg für ein vollständiges Rollenspielsystem. Auch ein Rangsystem wie bei GTA 2 oder San Andreas könnte zurückkehren.

Parallel kursiert ein mutmaßliches Kartenbild. Eine Zusammenstellung im Subreddit r/GamingLeaksAndRumours ordnet Leonida fünf Counties zu. Mariana umfasst demnach die Leonida Keys und Grassrivers. Vice Dale soll Vice City enthalten, Kelly Port Gellhorn, Leonard Ambrosia und Lummox Mount Kalaga. In weiteren Kartenbildern werden außerdem Dalton Island, Tequesta Retreat, Gloriana Key, Catalan Key und Catalan Bay genannt. Offiziell bestätigt Rockstar bislang nur Vice City als Teil des Bundesstaats Leonida.

Veröffentlicht wurden die Clips und Bilder am 18. August unter dem Namen Cyberleek. Rockstar Games und mehrere Plattformbetreiber sollen mehrere Kopien per DMCA-Anfrage entfernt haben. Der Zeitpunkt fällt unmittelbar vor Rockstars offizieller Präsentation. Der Extended Look soll am 27. August um 21:00 Uhr deutscher Zeit zunächst auf Netflix erscheinen. Sechs Stunden später soll das Material auf YouTube sowie auf der GTA-VI-Webseite folgen.

GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Eine PC-Version ist weiterhin nicht angekündigt. Die Standardversion kostet 80 Euro.