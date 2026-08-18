Werbung

Microsoft erwägt offenbar, die Entwicklung künftiger Halo-Spiele stärker auf mehrere Studios innerhalb der eigenen Gaming-Sparte zu verteilen. Nach bislang unbestätigten Informationen wurde sogar schon ein Prototyp für einen neuen Halo-Multiplayer von einem Team mit langjähriger Call-of-Duty-Erfahrung erarbeitet.

Wie der Insider RebsGaming (via YouTube) berichtet, entstand im Frühsommer 2026 ein frühes Multiplayer-Konzept bei Sledgehammer Games. Das zu Activision gehörende Studio ist vor allem durch seine Arbeit an verschiedenen Call-of-Duty-Ablegern bekannt. Bei dem Halo-Projekt soll es sich allerdings noch um eine frühe Blockout-Version gehandelt haben, mit der grundlegende Mechaniken wie Bewegung und Spielablauf erprobt werden.

Anfang Juli wurden die Arbeiten an diesem Prototyp dann aber wohl wieder eingestellt. Die grundsätzliche Idee, Activision genauer gesagt eines seiner Studios, an zukünftigen Halo-Projekten zu beteiligen, soll bei Microsoft jedoch weiterhin diskutiert werden. Eine endgültige Entscheidung oder eine offizielle Freigabe für ein entsprechendes Spiel gibt es bislang nicht.

Eine stärkere Verteilung der Entwicklungsarbeit auf zusätzliche Teams zeichnete sich bei Halo aber bereits ab. Bei Halo Campaign Evolved sollen den vorliegenden Informationen zufolge insgesamt 15 Studios beteiligt gewesen sein. Einige Partner übernahmen dabei nicht lediglich unterstützende Aufgaben. Virtuos soll beispielsweise für die Erstellung der Spielwelt und der Charaktere verantwortlich gewesen sein, während weitere Studios komplette Kampagnenmissionen entwickelten.

Ein solches Produktionsmodell ermöglicht es, umfangreiche Spiele parallel an mehreren Standorten zu entwickeln und zusätzliche Inhalte schneller fertigzustellen. Gerade bei großen Multiplayer- und Live-Service-Projekten können spezialisierte Teams einzelne Bereiche übernehmen, ohne dass das federführende Studio sämtliche Arbeiten selbst bewältigen muss.

Mit zunehmender Zahl beteiligter Entwickler steigt allerdings auch der Koordinationsaufwand. Unterschiedliche Studios müssen technische Vorgaben, visuelle Gestaltung und spielerische Konzepte einheitlich umsetzen. Die Halo Studios übernehmen dabei dann vor allem eine zentrale Rolle bei Planung und Qualitätskontrolle. Probleme bei der Abstimmung können sich allerdings unmittelbar auf die Konsistenz des fertigen Spiels auswirken.

Ob Microsoft dieses Modell tatsächlich dauerhaft für Halo einsetzen wird, ist derzeit offen. Die Einstellung des ersten Prototyps zeigt außerdem, dass zumindest das konkrete Experiment noch nicht die gewünschten Effekte hervorgebracht hat. Die weiterhin diskutierte Zusammenarbeit deutet jedoch darauf hin, dass Microsoft bei der künftigen Entwicklung der Reihe auch Studios außerhalb der eigentlichen Halo Studios stärker einbeziehen könnte.