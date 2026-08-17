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Die aktuelle Krise in der Spielebranche hat etliche Entlassungen und Studioschließungen zur Folge. Eigentlich tauchen wöchentlich neue Informationen zu Studios auf, die in Schieflage geraten sind. Auch viele Spiele wurden während der Entwicklung eingestellt. Nun sind in einem Bericht von MP1ST neue Informationen zu einem eingestellten Spiel aufgetaucht. Bei dem Titel handelt es sich um ein bislang gänzlich unbekanntes Star-Wars-Spiel. Das unter dem Codenamen "Magellan" entwickelte Action-RPG entstand beim inzwischen ebenfalls geschlossenen Entwicklerstudio Echtra Games, das zu Zynga gehörte.

Das Studio ist primär bekannt für die Torchlight-Reihe. Schon 2021 hatten die Entwickler bestätigt, dass sie an einem nicht angekündigten AAA-Action-RPG arbeiten. Damals wurde eine Zusammenarbeit mit NaturalMotion, einem weiteren Tochterunternehmen von Zynga, angekündigt. Jetzt ist durch das Portfolio eines ehemaligen Echtra-Entwicklers bekannt geworden, dass es sich bei dem Projekt um ein Star-Wars-Spiel handelte. Das veröffentlichte Material zeigt ein Third-Person-Action-RPG mit Multiplayer-Fokus und einem Loot-Shooter-Spielprinzip. In dem Clip sind sogar ein Mandalorianer und ein Jedi zu sehen.

In den Dateien tauchen zwei konkrete Charakterklassen auf. Ein maskierter Revolverheld wird als "Triggerman" bezeichnet, während ein blauhäutiger Twi'lek-Jedi den Namen "Cleric" trägt. Ob es sich hier um feste Charaktere oder nur Vorlagen handelt, ist unklar. Die beiden Klassen verfügten scheinbar über unterschiedliche Fähigkeiten. Der Jedi konnte natürlich die Macht einsetzen und mit dem Lichtschwert kämpfen. Der Mandalorianer setzte dagegen auf sein Jetpack, schwere Schusswaffen und einen Flammenwerfer. Die Dateien zeigen auch diverse Gadgets wie Elektogranaten und Schilde.

Als Gegner sind klassische Stormtrooper und große Droidenbosse zu sehen. Die Missionen sollten unter anderem darin bestehen, bestimmte Personen oder Lagerhäuser aufzuspüren, Signalnetzwerke zu zerstören oder zu hacken und Container zu durchsuchen. Neben dem eigentlichen Kampf sollte auch die Handlung eine größere Rolle spielen. Geplant war unter anderem ein System, über das Spieler Beziehungen zu NPCs aufbauen konnten. Wie umfangreich dieses System letztlich werden sollte, lässt sich nicht mehr feststellen.

Die zweite Hälfte des Videos besteht aus Animations- und Rigging-Aufnahmen und zeigt zahlreiche weitere Modelle. Darunter befinden sich Stormtrooper, bewaffnete Mandalorianer, verschiedene andere Kreaturen und Droiden. Technisch basierte "Magellan" auf der Unreal Engine 5. Geplant war eine Veröffentlichung für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Dazu kam es jedoch nicht. Nach Veränderungen bei Zynga und dem Mutterkonzern Take-Two Interactive wurde das Projekt eingestellt. Im Juni 2025 wurde schließlich auch Echtra Games geschlossen.