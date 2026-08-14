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Feral Interactive bringt "Lara Croft and the Temple of Osiris" am 8. September auf iOS und Android. Das 2014 für PlayStation 4, Xbox One und Windows-PC veröffentlichte Action-Adventure lässt sich auf Smartphones und Tablets zunächst im ersten Level kostenlos spielen, anschließend kann der volle Umfang für einmalig 8,99 Euro freigeschaltet werden. Die Freischaltung gilt für das vollständige Spiel und alle enthaltenen Extras.

Der Smartphone-Port übernimmt die Perspektive, die Plattformpassagen, Rätsel und die Shooter-Action des Originals. Gespielt werden kann entweder allein oder online mit bis zu drei weiteren Personen. In der Kampagne verschlägt es Lara Croft in die ägyptische Wüste. Zusammen mit dem rivalisierenden Schatzjäger Carter Bell sucht sie die verstreuten Körperteile des Gottes Osiris. Der versehentlich erweckte Gott Sutekh droht, die Welt ins Chaos zu stürzen. Die Spielgruppe durchquert dafür Grabkammern, weicht Fallen aus, löst Rätsel und kämpft gegen Monster sowie andere übernatürliche Kreaturen.

Feral Interactive nennt neben der Kampagne wiederholbare Aufgaben als Teil des Ports. In den Levels lassen sich versteckte Sammelobjekte finden und zeitlich begrenzte Herausforderungen absolvieren. Bestenlisten sollen zusätzliche Anreize liefern. Zum Arsenal gehören neben Laras beiden Pistolen Schrotflinten, Maschinengewehre und Flammenwerfer. Ringe und Amulette können die Werte der Spielfiguren verbessern. Bei der Steuerung bleibt die mobile Fassung nicht auf den Touchscreen beschränkt. Die Entwickler nennen die Unterstützung für Gamepads sowie kompatible Mäuse und Tastaturen. Der Titel soll für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht werden. Welche iPhone-, iPad- und Android-Modelle tatsächlich unterstützt und welche Betriebssystemversionen mindestens vorausgesetzt werden, will man erst am Releasetag bekanntgeben.

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Der Port folgt auf die Umsetzung von "Lara Croft and the Guardian of Light", die im Februar 2025 für iOS und Android erschienen ist. Beide Spiele wurden zuvor gemeinsam als The Lara Croft Collection für die Nintendo Switch veröffentlicht. Am 8. September beginnt der mobile Einstieg für 8,99 Euro.