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Am 17. September 2026 sollte eigentlich das lange erwartete Warhammer 40.00: Dawn of War IV erscheinen. Entwickler King Art Games hat nun aber bekannt gegeben, dass sich der Release verzögern werde. Man hat das Spiel jetzt offiziell auf den 3. Dezember 2026 verlegt. Wer die Commander Edition besitzt, der darf immer noch drei Tage früher loslegen. Für Käufer steht das Spiel entsprechend ab dem 30. November zur Verfügung.

Als Grund für die Verschiebung nennen die Macher das Feedback der Fans nach dem Playtest. Man habe sich entschieden, weiter an dem Game zu haben, um das Spielerlebnis zu bieten, das man sich vorstellt. Hierzu will man bei King Art Games vorwiegend an der Performance arbeiten und eventuelle Bugs beseitigen. Natürlich soll auch das Gameplay noch einmal überarbeitet werden.

Die Verschiebung erfordert natürlich auch eine Anpassung der Pläne nach dem Release. Entsprechend haben die Macher des Spiels die Roadmap angepasst. Diese beginnt nun Anfang 2027 mit dem Release des Crusade Mode. Der kostenlose DLC führt die Kampagne aus den alten Teilen ein, bei der man dynamisch eine Karte nach und nach erobert. Im Frühling folgen zwei weitere kostenlose Inhalte. Mit Lord Ahmnok kommt ein neuer Held für die Necrons ins Spiel. Ein Missionseditor ermöglicht Spielern, ihre eigenen Karten zu erstellen. Der Blood-Ravens-DLC wird der erste kostenpflichtige Inhalt. Käufer erhalten eine neue Kampagne mit der Vorgeschichte der Blood Ravens.

Im Sommer folgt ein weiterer kostenloser Held. Hier steht mit Aftermath aber auch der zweite Bezahl-DLC an. Er führt eine fünfte spielbare Fraktion ein. Welche das sein wird, ist noch nicht bekannt. Außerdem wird die Geschichte der Hauptkampagne hier weitererzählt. Wer sich Dawn of War IV trotz der Verschiebung vorbestellen will, findet den Titel für 59,99 Euro auf Steam. Bis zum Release ist der Preis noch um 10 % auf 53,99 Euro reduziert.