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Warner Bros. hat die Entwicklung eines Nachfolgers zu Hogwarts Legacy nun erstmals offiziell bestätigt. Nach dem großen kommerziellen Erfolg des ersten Teils soll die Harry-Potter-Marke auch künftig eine wichtige Rolle im Spielegeschäft des Konzerns spielen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für Hogwarts Legacy 2 gibt es bislang allerdings nicht, mit einem Erscheinen wird frühestens 2027 gerechnet.

Der Vorgänger entwickelte sich seit seiner Veröffentlichung 2023 zu einem der erfolgreichsten Spiele von Warner Bros. Games. Plattformübergreifend wurden mittlerweile mehr als 40 Millionen Exemplare verkauft. Bereits im Erscheinungsjahr gehörte Hogwarts Legacy zu den weltweit erfolgreichsten Neuerscheinungen und konnte sich zeitweise auch gegen etablierte Reihen wie Call of Duty behaupten. Der Konzern hat daraufhin seine Strategie angepasst und will seine Ressourcen stärker auf einige besonders bekannte und wirtschaftlich bedeutende Marken konzentrieren.

Im Mittelpunkt stehen dabei Harry Potter, das DC-Universum, Mortal Kombat und Game of Thrones. Jede dieser Marken besitzt nach Einschätzung des Unternehmens einen Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Videospiele sollen innerhalb dieser Strategie weiterhin zum Wachstum beitragen. In einem aktuellen Schreiben an die Aktionäre verweist Warner Bros. daher neben Hogwarts Legacy 2 auch auf weitere Produktionen wie Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Beim neuen Hogwarts Legacy soll die Spieleentwicklung zudem stärker mit anderen Bereichen des Harry-Potter-Franchise verzahnt werden. Warner Bros. plant insbesondere eine inhaltliche Abstimmung mit der kommenden HBO-Serie. Diese soll voraussichtlich Ende 2026 starten und die Harry-Potter-Romane erneut als Fernsehserie adaptieren. Welche konkreten Verbindungen dabei zwischen Serie und Spiel vorgesehen sind, ist bislang nicht bekannt.

Eine solche Abstimmung bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass Hogwarts Legacy 2 unmittelbar die Handlung der Serie übernimmt. Der erste Teil spielt zeitlich etwa deutlich vor den Ereignissen der Harry-Potter-Bücher. Denkbar sind daher auch gemeinsame Elemente bei der Darstellung der Zaubererwelt, ihrer Orte oder anderer erzählerischer Bestandteile.

Bei der Entwicklung könnten die Entwickler aber von der bereits geleisteten Arbeit am ersten Hogwarts Legacy profitieren. Große Teile der Spielwelt, darunter vornehmlich das aufwendig umgesetzte Schloss Hogwarts, könnten als technische und gestalterische Grundlage dienen. Dadurch ließen sich Entwicklungsressourcen stärker auf neue Gebiete, Inhalte und Spielmechaniken konzentrieren.