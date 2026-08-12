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Mit "Hellraiser: Revival" erhält die bekannte Horror-Reihe im Herbst eine neue Videospielumsetzung. Nachdem Saber Interactive bislang vor allem Trailer und einzelne Ausschnitte gezeigt hatte, vermittelt nun ein rund 14 Minuten langes Gameplay-Video einen ausführlicheren Eindruck vom eigentlichen Spielablauf. Zu sehen sind unter anderem die Erkundung der Umgebung, mehrere Kämpfe sowie eine Auseinandersetzung mit einem Bossgegner.

Spielerisch verbindet "Hellraiser: Revival" klassische Horrorelemente mit vergleichsweise direkter Action. Protagonist Aidan muss sich durch eine von grotesken Kreaturen und menschlichen Gegnern bevölkerte Spielwelt kämpfen. Dabei stehen ihm verschiedene Waffen zur Verfügung, die während des Abenteuers gefunden werden können. Das neue Material zeigt zugleich, dass Saber Interactive bei der Darstellung von Gewalt und Verletzungen wenig Zurückhaltung übt.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Aidans Suche nach seiner Freundin Sunny. Sie befindet sich in einem unheimlichen Labyrinth, aus dem der Protagonist sie befreien möchte. Die Geschichte wurde eigens für das Spiel entwickelt und ist im bekannten Hellraiser-Universum angesiedelt.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die Genesis-Konfiguration. Bei ihr handelt es sich um eine Puzzlebox, deren besondere Fähigkeiten Aidan im Kampf und beim Überleben in der feindseligen Umgebung einsetzen kann. Die dadurch verfügbaren Kräfte ergänzen das konventionelle Waffenarsenal und sollen insbesondere bei Begegnungen mit den übernatürlichen Kreaturen des Labyrinths von Bedeutung sein.

Zu diesen Gegnern gehören die für Hellraiser charakteristischen Cenobiten. Auch Pinhead tritt im Verlauf der Geschichte in Erscheinung. Für die Rolle konnte Saber Interactive erneut Doug Bradley gewinnen, der die Figur bereits in den Filmen verkörperte. Neben den übernatürlichen Gegnern trifft Aidan auch auf Mitglieder einer fanatischen Kultgemeinschaft, die den Cenobiten dient.

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Das veröffentlichte Gameplay verdeutlicht zudem die Ausrichtung der Spielwelt. Dunkle Innenräume, verstörende Schauplätze und grotesk gestaltete Gegner sollen die für die Filmreihe typische Mischung aus Körperhorror und übernatürlichem Schrecken aufgreifen. Zwischen den Kämpfen spielt die Erkundung der Umgebung eine größere Rolle, während das gezeigte Material zugleich einen ersten Eindruck davon vermittelt, wie unterschiedliche Gegner und größere Konfrontationen spielerisch umgesetzt werden.

Bis zum Erscheinen dauert es nur noch knapp zwei Monate. Saber Interactive veröffentlicht "Hellraiser: Revival" am 8. Oktober 2026 für den PC, die PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S.