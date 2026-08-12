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Ein Modder hat einen Weg gefunden, die für GeForce Now vorgesehenen Beschränkungen zu umgehen und auf den Windows-Desktop der Cloud-Gaming-Instanzen zuzugreifen. Statt ausschließlich die von NVIDIA freigegebenen Spiele auszuführen, lässt sich die bereitgestellte Umgebung dadurch zumindest vorübergehend wie ein gewöhnlicher Cloud-PC verwenden. GeForce Now ist eigentlich darauf ausgelegt, Spiele auf NVIDIAs Servern auszuführen und lediglich Bild und Ton an das Endgerät des Nutzers zu übertragen. Direkten Zugriff auf das darunterliegende Betriebssystem sieht der Dienst nicht vor.

Der von dem Modder Zortos demonstrierte Ansatz verwendet das Sandbox-Spiel Trove als Ausgangspunkt. Über den in Steam integrierten Webbrowser gelang es ihm, auf das Dateisystem der laufenden Instanz zuzugreifen. Anschließend wurde die ausführbare Datei des Spiels durch das Open-Source-Werkzeug SalsaNOW ersetzt. Beim erneuten Start des Titels erscheint dadurch nicht mehr das eigentliche Spiel, sondern der zugrunde liegende Windows-Desktop. Innerhalb dieser Umgebung konnte Zortos weitere Programme starten und installieren. Demonstriert wurden unter anderem Entwicklungswerkzeuge und Wallpaper Engine, das normalerweise für animierte Desktop-Hintergründe verwendet wird.

Interessant ist der Zugriff auch im Hinblick auf die verfügbare Rechenleistung. Der Modder führte mit LM Studio etwa das KI-Modell Gemma auf der GeForce-Now-Instanz aus. In der höchsten Abonnementstufe stellt NVIDIA für den Cloud-Gaming-Dienst leistungsfähige GPU-Hardware bereit. Den Angaben zufolge kommt dabei eine RTX Pro 6000D mit 48 GB Videospeicher zum Einsatz.

Damit eröffnet der Desktop-Zugriff theoretisch Nutzungsmöglichkeiten, die weit über das Spiele-Streaming hinausgehen. Insbesondere für GPU-intensive Anwendungen oder lokale KI-Modelle wäre der Zugriff auf eine derart leistungsfähige Grafikkarte über ein vergleichsweise günstiges Gaming-Abonnement interessant. GeForce Now ist allerdings weder technisch noch vertraglich für diesen Einsatzzweck vorgesehen.

Die Methode ist zudem mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Mit der kostenlosen Variante von GeForce Now funktioniert der beschriebene Weg nicht. NVIDIA blockiert außerdem viele Dateidownloads über den Browser auf Serverseite. Wird der Windows-Explorer geschlossen, endet die laufende Sitzung unmittelbar. Auch die regulären zeitlichen Begrenzungen einer GeForce-Now-Sitzung werden durch den Zugriff auf den Desktop nicht aufgehoben.

Hinzu kommt das Risiko für das verwendete Nutzerkonto. Die Nutzungsbedingungen von NVIDIA untersagen eine solche Zweckentfremdung der bereitgestellten Umgebung. Wer die Sandbox verlässt und GeForce Now als allgemeinen Cloud-PC verwendet, muss daher auch mit Sanktionen bis zu einer dauerhaften Sperrung des Accounts rechnen.

Bislang ist nicht bekannt, dass NVIDIA die von Zortos demonstrierte Möglichkeit mit einem Update geschlossen hat. Eine Stellungnahme des Unternehmens liegt ebenfalls bisher nicht vor. Da die Methode den Zugriff auf Bereiche der Cloud-Instanz ermöglicht, die Nutzern regulär nicht zur Verfügung stehen sollen, ist allerdings mit einer technischen Gegenmaßnahme zu rechnen.