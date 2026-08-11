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Mit dem Open-Source-Projekt Xodus könnte eine bislang wesentliche Einschränkung für Spieler unter Linux fallen. Die Entwickler arbeiten nämlich an einer Lösung, mit der sich Spiele aus Microsofts Xbox-PC-Ökosystem und damit auch Titel des PC Game Pass lokal unter Linux ausführen lassen sollen. Bis zu einer alltagstauglichen Version ist allerdings noch etwas Entwicklungsarbeit notwendig.

Das zentrale Hindernis ist dabei weniger die Ausführung der eigentlichen Windows-Spiele. Mit Wine und Valves darauf basierendem Proton funktioniert dies unter Linux mittlerweile bei zahlreichen Titeln. Übersetzungsschichten wie DXVK und VKD3D-Proton übernehmen dabei unter anderem die Umsetzung der für Windows entwickelten Grafik-APIs. Problematischer ist eher die zusätzliche Infrastruktur, die Microsoft rund um seine Xbox-PC-Plattform verwendet.

Viele aktuelle Spiele aus der Xbox-App basieren auf Microsofts Game Development Kit, kurz GDK. Die Software wird häufig in verschlüsselten MSIXVC-Paketen ausgeliefert und setzt verschiedene Microsoft-Komponenten voraus. Dazu gehören Dienste für die Anmeldung, die Überprüfung von Lizenzen und weitere Funktionen der Xbox Gaming Runtime. Wenngleich die eigentlichen Win32-Programmdateien grundsätzlich über Wine ausgeführt werden könnten, scheitert der Start deshalb bislang an den fehlenden Diensten.

Xodus setzt genau an dieser Stelle an. Das Projekt entwickelt eine zusätzliche Kompatibilitätsschicht, welche die benötigten Teile der Xbox-PC-Infrastruktur unter Linux nachbilden soll. Hinter der Entwicklung stehen dabei Programmierer aus dem Umfeld des Heroic Games Launcher, der bereits den Zugriff auf Spielebibliotheken verschiedener Anbieter unter Linux ermöglicht.

Erste wichtige Komponenten funktionieren nach Angaben des Projekts bereits. Xodus kann Nutzer bei den Xbox-Diensten anmelden, vorhandene Lizenzen abrufen und Spielepakete herunterladen. Auch mit der Entschlüsselung der ausgelieferten Pakete haben sich die Entwickler beschäftigt. Damit sind bereits mehrere zentrale Voraussetzungen geschaffen, die bislang den direkten Zugriff auf PC-Game-Pass-Spiele unter Linux verhindern.

Von einem funktionierenden Ersatz für die Xbox-App unter Linux kann derzeit dennoch keine Rede sein. Die Entwickler müssen noch weitere Bestandteile der Xbox Gaming Runtime nachbilden und über Wine verfügbar machen. Erst wenn diese Komponenten ausreichend vollständig implementiert sind, sollen heruntergeladene Spiele tatsächlich auch lokal gestartet werden können.