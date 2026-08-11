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Drei von 97 einzeln verpackten Exemplaren von Super Mario Bros./Duck Hunt sollen am morgigen Mittwoch bei Goldin Auctions versteigert werden. Darunter befindet sich sogar eine Kassette mit der PSA-Bestnote 10. Die Spiele gelten als bislang nicht dokumentierte, späte Produktionsvariante des NES-Klassikers und weichen etwas von den bisher bekannten Verkaufsversionen ab.

Gefunden wurde der Bestand in einer Lagerbox eines Retroshops in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin. Die Kassetten lagen einzeln verpackt mit jeweils einem neuen Handbuch in einer Transportkiste. Der ursprüngliche Käufer hatte nach Angaben von Nintendo-Wire-Autor Jason Ganos offenbar vor, die Spiele für rund 10 bis 15 US-Dollar weiterzuverkaufen. Zuvor soll die Kiste jahrelang bei einem Unternehmen für Edelmetallrückgewinnung gelegen haben, das die Goldkontakte der Platinen ausschlachten wollte.

Die Kiste trägt den Aufkleber "Mario – Hunt Remanufactured NES", eine Menge von 100 Stück und das Datum 19. Dezember 1995. Drei Exemplare fehlten bereits. Die Kassetten selbst tragen den Code 9340, der auf die 40. Produktionswoche 1993 verweist. Ganos wertet die Kombination als Hinweis auf die letzte Produktionsserie von Super Mario Bros./Duck Hunt. Warum Nintendo zu diesem Zeitpunkt noch Pack-in-Kassetten für ein auslaufendes NES-System fertigte, ist nicht bekannt.

Die Unterschiede zu bekannten Exemplaren liegen primär in der Kennzeichnung und dem Begleitmaterial. Das Rückseitenlabel ist in mehreren Sprachen gehalten, statt ausschließlich in englischer Sprache. Außerdem weichen die Herstellercodes von den bislang dokumentierten Kassetten und Handbüchern ab – sowohl im Design, als auch beim Inhalt. Eine veränderte ROM oder gar andere Spielinhalte sollen die 100 Spiele allerdings nicht enthalten. Es handelt sich also nicht um eine neue Spielversion, sondern um eine bislang nicht erfasste Fertigungsvariante.

Für die Bewertung wurden zunächst zwölf Kassetten an PSA übergeben. Mehrere Exemplare erhielten die Noten 9,6 und 9,8, insgesamt fünf Spiele sollen die Bestnote 10 erreicht haben. Als mögliche Erklärung für die späte Produktion nennt Ganos Ersatzbestand für Garantiefälle sowie generalüberholte Konsolen. Ebenso denkbar sei ein nie veröffentlichtes Bundle der Konsole.

Die Auktion soll zunächst drei Exemplare öffentlich anbieten, darunter eine PSA-10-Kassette. Auch wenn bislang noch kein Startgebot kommuniziert wurde, so gehen Schätzungen davon aus, dass pro Spiel Summen von bis zu 25.000 US-Dollar erzielt werden könnten.