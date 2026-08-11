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Intel Gamers Day

Tomb-Raider- und Star-Wars-Titel bei Hardware-Kauf kostenlos

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Tomb-Raider- und Star-Wars-Titel bei Hardware-Kauf kostenlos
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Intel hat sein Spiele-Bundle aktualisiert und bietet beim Kauf bestimmter Hardware zukünftig die Spiele Tomb Raider: Legacy of Atlantis sowie Star Wars: Galactic Racer kostenlos. Meist bedeutet dies auch, dass Intel ein Launch-Partner der Spiele ist. Entsprechend ist mit der Untertützung von XeSS Super Resolution, XeSS Frame Generation, XeSS Multi Frame Generation und Intel Xe Low Latency zu rechnen.

Folgende Intel-Hardware qualifiziert zur Teilnahme am Intel "Gamers Day":

Prozessoren

  • Intel Core Ultra 5 und 7 Plus Series 2 (Arrow Lake)
  • Intel Core Ultra 5, 7 und 9 Series 2 (Arrow Lake-Refresh)
  • Intel Core Prozessor der 14. Generation
  • Intel Core Ultra 5, 7 und 9 Series 3 (Panther Lake)
  • Intel Core Ultra 5 and 7 Plus Series 2 (Arrow Lake-Refresh)
  • ausgewählte Mobil-Prozessoren Intel Core Ultra 5, 7 und 9 Series 2 (Arrow Lake)
  • Intel Core Series 2

Zudem der Kauf eines Windows-Handhelds mit Intel Arc-G-Series SoC und die diskreten Grafikkarten der Arc-A- (Alchemist) und Arc-B-Serie (Battlemage).

Intel Gamer Days

Star Wars: Galactic Racer wird am 6. Oktober erscheinen. Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde inzwischen auf den 12. Februar 2027 verschoben und erfordert damit etwas mehr Geduld.

Weitere Informationen zum Intel "Gamers Day"-Bundle sind auf der Aktionsseite von Intel zu finden. Die Aktion läuft vom 10. August bis zum 10. September 2026.

Quellen und weitere Links

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