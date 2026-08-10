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Fast 25 Jahre nach dem ursprünglichen Release ist Return to Castle Wolfenstein erstmals ungeschnitten in Deutschland erhältlich. Die internationale PC-Fassung des Quake-III-Engine-Shooters von 2001 lässt sich inzwischen auch hierzulande regulär über Steam, GOG und den Microsoft Store kaufen. Das gab Publisher Bethesda zur diesjährigen QuakeCon und dem 40-jährigen Firmengeburtstag über X bekannt.

Die Preise unterscheiden sich je nach Plattform: Steam verlangt regulär 4,99 Euro und bietet den Titel bis zum 13. August für 1,99 Euro an. GOG ruft hingegen 7,99 statt 19,99 Euro auf, die Aktion läuft hier bis zum 14. August. Im Microsoft Store kostet die PC-Fassung 4,99 Euro. GOG nennt Deutsch und Englisch als Sprachen und liefert einen DRM-freien Offline-Installer, während Steam dagegen nur englische Sprachdaten listet.

Der rechtliche Vorlauf begann bereits im Februar und März, als die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) vier Fassungen vorzeitig aus der Liste der jugendgefährdenden Medien strich: die internationale und die deutsche PC-Version sowie Operation Ressurection für PlayStation 2 und Tides to War für Xbox. Die reguläre PC-Verfügbarkeit folgt nun auf diese Entscheidung. In Deutschland war Return to Castle Wolfenstein seit 2002 nur in einer angepassten Fassung erschienen. Entfernt wurden unter anderem nationalsozialistische Symbole und entsprechende Bezüge. Die ursprüngliche Indizierung bezog sich neben dieser Symbolik aber auch auf die Gewaltdarstellung des Spiels.

Seit August 2018 können die USK-Gremien die sogenannte Sozialadäquanzklausel bei der Altersfreigabe von Computerspielen berücksichtigen. Historische oder künstlerische Darstellungen verfassungsfeindlicher Symbole sind damit allerdings nicht pauschal freigegeben, Zweck und Kontext der Darstellung müssen weiterhin geprüft werden. Return to Castle Wolfenstein spielt im Zweiten Weltkrieg und stellt die Nationalsozialisten als Gegner dar, enthält aber auch einen teambasierten Mehrspielermodus mit zwei Kriegsparteien.

Technisch bleibt der Titel natürlich auf seiner ursprünglichen Fassung stehen und so sprechen die Systemanforderungen lediglich von einem Intel Pentium II mit 400 MHz, 128 MB RAM und einer Grafikkarte mit 16 MB VRAM.