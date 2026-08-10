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Das deutsche Studio NullRef Entertainment hat am 7. August 2026 sein erstes Spiel veröffentlicht. Bevor sie das neue Studio gegründet haben, waren die Entwickler auch an dem RTS-Titel Endzone beteiligt. Statt in die finstere Postapokalypse geht es in Chop Chop Inc aber in den Wald. Bisher ist das Spiel bei den Käufern im Schnitt mit "Sehr Positiv" bewertet.

Die ungewöhnliche Job-Simulation stand vor Release bereits auf über 150.000 Wunschlisten. Im Spiel wird aus einer kleinen Holzwerkstatt nach und nach ein florierendes Produktionsunternehmen. Dabei dreht sich alles nur um Bäume und Holz. Bei den daraus hergestellten Produkten nimmt es das Spiel mit der Realität nicht allzu genau. Neben verrückten Konstruktionen gibt es auch einige sehr außergewöhnliche Holzsorten. Diese gewinnen die Spieler aus unkonventionellen Baumarten wie Metall-, Stein- oder Technik-Bäumen.

Die Geschichte beginnt mit einem unfreiwilligen Neuanfang. Nach der Kündigung durch die Furnox Corp. müssen Spieler ihr handwerkliches Talent nutzen und ein eigenes Unternehmen aufziehen. Dafür werden Bäume gefällt, Materialien verarbeitet und immer ausgefeiltere Produktionsketten aufgebaut. Mit Axt-Upgrades, neuen Maschinen und automatisierten Abläufen lässt sich die Produktion stetig optimieren. Als Helfer lassen sich Hamster, Biber und einige eher weniger freiwillige Helfer engagieren. Je größer das Unternehmen wird, desto mehr Möglichkeiten zur Expansion stehen zur Verfügung.

Auch die eigene Figur lässt sich verbessern. Stärke und Ausdauer können durch entsprechende Upgrades gesteigert werden, wodurch sich die Arbeit effizienter erledigen lässt. Im Zentrum stehen aber die absurden Holz-Kreationen. Im Spiel entstehen allerlei ungewöhnliche Möbel und Gegenstände. Dazu gehören unter anderem hölzerne PCs sowie weitere Konstruktionen, deren praktischer Nutzen besser nicht hinterfragt werden sollte. Mit der Zeit werden aus einfachen Möbeln immer hochwertigere Designerstücke. Spieler können dabei ihre eigenen Kreationen herstellen und die Produktionsprozesse zunehmend automatisieren. Chop Chop Inc. ist auf Steam zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.