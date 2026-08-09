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Bald steht die diesjährige gamescom an. Vom 26. bis zum 30. August 2026 findet die Spielemesse in Köln statt. Die Macher der Messe haben bereits bekannt gegeben, dass die Ausstellungsfläche trotz Vergrößerung komplett ausverkauft ist. Einer der vielen Stände wird der Gemeinschaftsstand von astragon und Team17. Die beiden Publisher haben nun eine Vorschau auf das veröffentlicht, was die Besucher erwartet.

Zu finden sind die Spiele in Halle 6 B-060. Der Stand dürfte nicht zu übersehen sein, da astragon einen echten Bagger sowie einen Elektrobus mitbringen wird. Zusätzlich gibt es natürlich einiges an Spielen zu sehen und auch zu testen. Wer möchte, kann bei astragon gleich vier Simulatoren zu verschiedenen Themen spielen. Zur Wahl stehen Bau-Simulator: Evolution, Bus Simulator 27, Firefighting Simulator: Ignite und Seafarer: The Ship Sim anspielen. Letzteres ist bereits auf Steam im Early Access erschienen. Wer sein eigenes Schiffsimperium gründen will, kann sich das Spiel für 24,99 Euro kaufen.

Bei Team17 warten LumenTale: Memories of Trey und Silver Pines auf die Besucher. Bei LumenTale sammeln Spieler verschiedene Kreaturen und bestehen Abenteuer in einer Fantasy-Welt. Gleichzeitig dreht sich das RPG um Protagonist Trey, der seine Erinnerung verloren hat und nun versucht, sie wiederzuerlangen. LumenTale: Memories of Trey ist bereits im Mai erschienen und kann auf Steam zum Preis von 24,99 Euro gekauft werden.

Eine gänzlich andere Richtung schlägt Silver Pines ein. Es handelt sich um ein Survival-Horror-Metroidvania in einer Kleinstadt. Sowohl die Atmosphäre als auch das Thema erinnern an Silent Hill und ähnliche Titel. Allerdings gehen Spieler hier in einem Side-Scroller auf Erkundung. Zwischen den düsteren Häusern lauern nicht nur Monster, es müssen auch allerlei Rätsel gelöst werden. Das Spiel soll am 08. Oktober 2026 erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der Steam-Seite.