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Vielen dürfte das Spiel 8-Bit Space wahrscheinlich kein Begriff sein. Der Titel erschien schon 2020 für PC und Mobilgeräte. Gedacht war das Spiel als Liebeserklärung an die 8-Bit-Ära. Nun soll ein Nachfolger entstehen. Der Clou daran ist, dass 8-Bit Space 2 für das Nintendo Entertainment System, besser bekannt als NES, erscheinen soll.

Das Spiel wurde vollständig für die originale NES-Hardware von 1985 entwickelt und läuft nativ auf der Konsole. Entsprechend sind über die Kickstarter-Kampagne auch authentische Cartridges verfügbar. Passend zur Konsole ist 8-Bit Space 2 ein nicht lineares Plattform-Abenteuer. Der Solo-Entwickler nutzt einen Pixel-Art-Stil und eine vom ZX Spectrum inspirierte Farbpalette.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über einen namenlosen Astronauten. Bei seiner letzten Mission aktivierte er ein uraltes, geheimnisvolles Portal und betrat es. Danach war er in einer fremden Dimension gefangen und suchte verzweifelt den Weg zurück. Entgegen aller Erwartungen hat er aber schließlich einen Ausweg in seine eigene Dimension gefunden. Hier startet das Spiel. Gestrandet im Weltraum muss sich der Astronaut nun durch feindliche Alienwelten kämpfen, um sein Raumschiff zu erreichen und dem Hauptquartier Bericht zu erstatten.

Das Spiel richtet sich an Fans von Erkundungen. Über die verschiedenen Planeten verteilt befinden sich geheime Tempel. Darin stehen Statuen als Hommage an einige der bekanntesten Helden der NES-Homebrew-Szene. Das Abenteuer umfasst 15 Level. Diese sollen mit fortschreitender Geschichte größer und komplexer werden. Verfügbar sind auf Kickstarter fünf verschiedene Versionen. Die rein digitale Kopie für moderne PCs startet bei 10 Euro. Für rund 84 Euro gibt es die limitierte Collector’s Edition. Darin findet sich ein exklusives schwarzes Modul mit silbernem Hologramm-Label. Hinzu kommen etliche weitere Boni.

Auch wenn die Kampagne aktuell noch läuft, wurde das Finanzierungsziel bereits erreicht und weit überschritten. Wer sich für das Spiel interessiert, findet auf der Kampagnenseite auch den Link zu einer spielbaren Demo.