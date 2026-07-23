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Bereits 2016 ist Darkest Dungeon erschienen. Das Rollenspiel kam bei der Spielerschaft ausgezeichnet an. Der Metascore steht auf 84, der User-Score auf 7,9. Bis heute hat das Spiel eine treue Stammmspielerschaft. Eben diese darf sich nun über eine neue Erweiterung freuen.

Sechs Jahre nach dem letzten DLC soll "Fire’s Edge" am 18. August 2026 erscheinen. Es handelt sich um die mittlerweile sechste Erweiterung für das Spiel. Die Steam-Ankündigung stellt zwei neue spielbare Charaktere vor. Neben der Ausreißerin kommt auch die Duellantin ins Spiel. Zusätzlich werden neue Kampftechniken, Accessoires und neue Siedlungen angekündigt.

Darkest Dungeon gibt dem Spieler die Kontrolle über eine zusammengewürfelte Heldengruppe. Sie kämpfen sich durch finstere Dungeons und bestreiten rundenbasierte Kämpfe gegen Monster. Das Besondere an dem Spiel ist der Einfluss von Stress, Hunger und psychologischen Folgen des Heldendaseins auf die Figuren. Wer nicht aufpasst, dessen Charaktere werden neurotisch oder depressiv. Ein Aufenthalt im Kloster oder der örtlichen Taverne kann helfen, den Helden wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

Die bisher erschienenen Erweiterungen ergänzen das Spiel unter anderem um weitere Figuren. Zwei davon sind kostenlos verfügbar. Die anderen bewegen sich zwischen vier und zehn Euro. Das Hauptspiel kostet auf Steam 22,99 Euro. Den Soundtrack gibt es auf Wunsch für 9,49 Euro dazu. Die Fortsetzung Darkest Dungeon II ist für 36,49 Euro verfügbar.