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Noch in diesem Jahr soll das Remake zu Zelda: Ocarina of Time erscheinen. Für viele Fans handelt es sich bei der Vorlage um eines der beliebtesten Spiele der Reihe. Seit dem ersten Teil von 1986 sind mittlerweile über 20 Hauptteile und etliche Spin-offs erschienen. An einem dieser Serienteile orientiert sich nun das Indie-Spiel Tinker Islands. Das Sandbox-Spiel hat sich The Legend of Zelda: The Wind Waker als optisches Vorbild auserkoren. Die ersten Bilder und Videos erinnern sofort an das große Vorbild. Der Fokus auf das offene Meer und kleine Segelboote erledigt den Rest.

Inhaltlich will sich das Spiel aber stark von dem storygetriebenen Zelda unterscheiden. Es handelt sich um ein Multiplayer-Projekt. Spieler erkunden mit anpassbaren Booten eine prozedural generierte Karte und begeben sich auf die Suche nach Ressourcen, um ihr Überleben zu sichern. Entsprechend stellt der Basenbau ein Kernelement des Spiels dar. Hinzu kommt das Craften immer besserer Ausrüstung und Waffen.

Die Inseln bieten eine Vielzahl an Dungeons und verschiedene Biome mit ihren eigenen Ressourcen, Geheimnissen und Gegnern. Es gibt noch keinen Release-Termin für Tinker Islands. Wer möchte, kann sich das Spiel bei Steam aber bereits auf die Wunschliste packen.