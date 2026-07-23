Werbung

Die Neuveröffentlichungen von Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 für PlayStation 5 und PlayStation 4 haben einen hervorragenden Start hingelegt. Obwohl die Portierungen technisch nur geringfügig überarbeitet wurden und jeweils 39,99 Euro kosten, zählten beide Titel bereits kurz nach ihrer Veröffentlichung zu den meistgespielten Spielen auf Sonys Konsolen.

Aktuelle Aktivitätsdaten des Marktforschungsunternehmens Circana zeigen, dass sich beide Shooter schnell in den Top 10 der meistgespielten PlayStation-Titel etablieren konnten. Für die Woche bis zum 11. Juli 2026 erreichte Call of Duty: Black Ops 2 den sechsten Platz der Rangliste, während sich der erste Black Ops auf Anhieb Rang neun sichern konnte. Die Spitzenplätze belegen weiterhin Dauerbrenner wie Fortnite, NBA 2K26 und Roblox.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung wurde berichtet, dass die beiden Klassiker auf den aktuellen PlayStation-Systemen mehr gleichzeitige Online-Spieler verzeichneten als Call of Duty: Black Ops 7 im gleichen Zeitraum über alle unterstützten Plattformen hinweg. Offizielle Verkaufs- oder Spielerzahlen hat Activision dazu bislang allerdings nicht veröffentlicht.

Hinweise auf die Reichweite liefern derzeit lediglich die neue Statistikfunktion von Sony, die sich noch in einer Beta-Phase befindet. Deren Angaben zufolge soll Call of Duty: Black Ops 2 in den USA bereits mehr als fünf Millionen Spieler erreicht haben. Für den ersten Teil werden rund 1,9 Millionen Spieler genannt.

Die beiden Portierungen erschienen am 9. Juli 2026 für PlayStation 5 und PlayStation 4. Enthalten sind jeweils die Einzelspieler-Kampagne, der Zombie-Modus sowie die Multiplayer-Komponenten der Originalspiele. Technisch beschränken sich die Anpassungen im Wesentlichen auf die Unterstützung von 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde auf der PlayStation 5.

Auf einige Funktionen der ursprünglichen Versionen müssen Spieler sogar verzichten. So wurden unter anderem der Kinomodus, die kompetitiven Ligaspiele aus Call of Duty: Black Ops 2 sowie die Wettspiel-Optionen nicht in die Neuauflagen übernommen. Trotz dieser Einschränkungen scheint die Nachfrage nach den beiden Klassikern ungebrochen zu sein und zeigt, dass auch ältere Serienteile ohne umfangreiche technische Modernisierung weiterhin auf großes Interesse stoßen können.