Werbung

Die Gamescom 2026 scheint erneut eine Rekordveranstaltung zu werden. Wie die Koelnmesse und game - Verband der deutschen Games-Branche bekannt gegeben haben, ist die gesamte Ausstellungsfläche erstmals in der Geschichte der Messe vollständig ausgebucht. Damit erreicht das Event bereits jetzt einen neuen Meilenstein und stößt trotz einer erst im vergangenen Jahr erfolgten Erweiterung an seine Kapazitätsgrenzen.

Schon im Frühjahr hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass die Zahl der Aussteller im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent gestiegen ist. Die zusätzliche Ausstellungsfläche von rund 3.000 Quadratmetern reicht nun ebenfalls nicht mehr aus, um die Nachfrage zu decken. Deshalb laufen bereits Überlegungen, das Messegelände für die Gamescom 2027 weiter auszubauen.

Die Verantwortlichen werten die Entwicklung als Zeichen für das anhaltend große Interesse der Spielebranche. Tim Endres, Direktor der Gamescom, bezeichnet die Nachfrage inzwischen sogar als außergewöhnlich hoch. game-Geschäftsführer Felix Falk geht zudem davon aus, dass die diesjährige Veranstaltung größer ausfallen wird als alle bisherigen. Neben dem Programm vor Ort sollen auch die Livestream-Angebote erneut ein weltweites Publikum erreichen.

Auf einen der großen Konsolenhersteller müssen Besucher jedoch erneut verzichten. Sony wird auch 2026 nicht an der Gamescom teilnehmen. Wer kommende Spiele für die PlayStation 5 ausprobieren möchte, muss daher auf Präsentationen und Demos der Third-Party-Publisher ausweichen. Exklusive Titel aus den PlayStation Studios werden voraussichtlich nicht vor Ort spielbar sein.

Neben den zahlreichen Ausstellern erweitert die Gamescom auch ihr Rahmenprogramm. Erstmals wird das bekannte Speedrun-Event Games Done Quick Teil der Messe sein. Weiterhin erhält die Gamescom Awesome Indies Show in Zusammenarbeit mit IGN einen größeren Auftritt und soll unabhängigen Entwicklerstudios zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen.

Eröffnet wird die Gamescom traditionell mit der Opening Night Live. Moderator Geoff Keighley präsentiert am 25. August 2026 im weltweiten Livestream neue Spiele, Gameplay-Szenen und Weltpremieren. Die eigentliche Messe findet dann vom 26. bis 30. August 2026 in Köln statt. Eintrittskarten für das Event sind bereits seit März erhältlich.