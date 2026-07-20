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Seit Jahren hoffen Fans auf eine Neuauflage des Spielklassikers Dino Crisis. Offiziell hat Capcom bisher noch kein Remake angekündigt, doch neue Insider-Berichte lassen erneut Spekulationen aufkommen. Demnach soll sich ein konkretes Projekt bereits seit einiger Zeit in Entwicklung befinden.

Für die aktuellen Gerüchte ist die französische Insider-Gruppe Team Biohazard verantwortlich. In einem Beitrag auf Facebook erklärte sie, ein Remake von Dino Crisis sei "zu 100.000 Prozent Realität". Nach ihren Angaben arbeitet Capcom bereits seit 2022 an der Neuauflage des Survival-Horror-Klassikers. Sollte dies zutreffen, wären die Arbeiten bereits weit fortgeschritten.

Auf eine offizielle Vorstellung müssten Fans den Angaben zufolge dennoch warten. Team Biohazard geht davon aus, dass Capcom das Remake frühestens 2028 oder sogar erst 2029 präsentieren wird. Bislang gibt es auch dafür allerdings keine Bestätigung des Unternehmens.

Wie bei allen Insider-Berichten sollten die Informationen zudem mit Vorsicht betrachtet werden. Team Biohazard konnte in der Vergangenheit zwar mit einzelnen Vorhersagen zu Resident Evil Requiem und Resident Evil: Code Veronica durchaus richtig liegen, stand aber auch mehrfach in der Kritik, einfach Informationen anderer Leaker übernommen zu haben. Die Gruppe weist diese Vorwürfe zurück und zeigt sich hinsichtlich ihrer aktuellen Aussagen entsprechend selbstbewusst.

Unabhängig von den Gerüchten gibt es allerdings mehrere Hinweise darauf, dass Capcom tatsächlich seine älteren Marken wieder stärker in den Fokus rückt. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren etwa mit den Remakes der Resident-Evil-Reihe große Erfolge erzielt und in seinem jüngsten Geschäftsbericht angekündigt, klassische Spieleserien künftig verstärkt durch Remakes, Remaster und Fortsetzungen neu zu beleben.

Auch die Nachfrage der Spielerschaft dürfte Capcom bekannt sein. In mehreren Umfragen äußerten Fans den Wunsch nach einer Rückkehr von Dino Crisis. Zudem erschienen Anfang 2026 die ersten beiden Teile der Reihe erneut für Steam und GOG. Einige Beobachter werten diese Neuveröffentlichungen als Testballon, um das Interesse an der Marke vor einer möglichen größeren Rückkehr zu evaluieren.

Dino Crisis erschien ursprünglich 1999 für die erste PlayStation und wurde von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami entwickelt. Heute ist der Klassiker unter anderem auch als Port für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.