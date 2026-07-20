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Mit dem 2K Megahits 2026 Bundle kombinieren die Macher der Humble Bundles aktuell 15 Steam-Titel des Publishers 2K für mindestens 15,64 Euro. Eine Auswahl zwischen mehreren Preisstufen gibt es dieses Mal nicht: Der Kaufpreis schaltet das komplette Paket frei. Enthalten sind unter anderem Borderlands 3 Standard Edition, BioShock Infinite, Mafia II: Definitive Edition, Tiny Tina’s Wonderlands und The Quarry.

Damit deckt das Angebot mehrere Genres ab: Risk of Rain 2 und Tiny Tina’s Wonderlands stehen für Action und Loot, BioShock Infinite, Bulletstorm Full Clip Edition und The Darkness II dagegen für klassische Ego-Shooter. Mafia II: Definitive Edition und Tales from the Borderlands setzen dafür vorwiegend auf eine starke Story, während mit Homeworld Remastered Collection, X-COM: UFO Defense und XCOM: Enemy Unknown außerdem Echtzeit- und Rundentaktik vertreten sind. Das Hidden & Dangerous Bundle ergänzt zwei ältere Taktik-Shooter.

Die Spiele werden als Steamcodes ausgegeben. Damit entfällt die Bindung an einen zusätzlichen Launcher. Bei den Sammlungen schaltet ein Eintrag mehrere Bestandteile frei: Homeworld Remastered Collection enthält neben den überarbeiteten Fassungen von Homeworld und Homeworld 2 auch die klassischen Versionen.

Der Preis liegt bei rund 1,04 Euro pro Bundle-Eintrag. Humble nennt einen regulären Gesamtwert von bis zu 465 US-Dollar. Auch für Linux-Nutzer, die auf der Plattform zuletzt stark hinzugewonnen hatten, und für das Steam Deck sowie weitere Gaming-Handhelds ist die Sammlung teilweise interessant. BioShock Infinite und XCOM: Enemy Unknown werden mit nativer Linux-Version angeboten, während die übrigen Titel oftmals über Proton laufen. Tiny Tina’s Wonderlands, Tribes of Midgard Deluxe Edition und Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour tragen immer den Status "geprüft" für das Steam Deck, wohingegen der überwiegende Rest als "spielbar" eingestuft wird.

Das 2K Megahits 2026 Bundle ist derzeit bei Humble Bundle erhältlich und laut Angebotsdaten bis zum 8. August 2026 verfügbar. Die Steamkeys müssen bis zum 7. Februar 2027 eingelöst und aktiviert werden. Ein Teil des Kaufpreises kann an Covenant House gespendet werden.