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Mario Tennis Fever wurde am 12. Februar 2026 für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Im Spiel treten Charaktere aus dem Mario-Franchise auf dem Tennisplatz gegeneinander an. Ein erster Teil war bereits 1995 für den Virtual Boy erschienen. Das Spiel ist auch auf der Neuauflage des Virtual Boy verfügbar, die wir im März ausprobiert haben.

Für den neuesten Ableger von Mario Tennis sind nun ohne vorherige Ankündigung einige neue Inhalte erschienen. Das Update ist kostenlos abrufbar und umfasst einen neuen Spezial-Court, zusätzliche Gameplay-Elemente und Verbesserungen für den Multiplayer. Ein eigener Trailer stellt die Features vor und kann auf YouTube aufgerufen werden.

Im Mittelpunkt des Updates steht der neue Galaxy-Court. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine Welt, die sich optisch an Super Mario Galaxy orientiert. Da wir hier auf einem der typischen kleinen Planeten spielen, die wir auch selbst schon bereist haben, ist der gesamte Platz leicht gewölbt. Im Hintergrund ist der Weltraum inklusive weiterer Planeten zu sehen. Im Spezial-Modus beeinflussen außerdem zufällig auftauchende Schabernack-Kometen das Match. Sie triggern zufällige Ereignisse wie Doppelgänger der Spielfiguren, Beschleunigung oder Sudden-Death.

Zusätzlich erweitert Nintendo das Spiel um einen neuen Fever-Schläger. Dessen Spezialfähigkeit erzeugt schwarze Löcher, die Gegner kurzzeitig einsaugen. Weiterhin gibt es einige neue Farbvarianten für die Lumas. Auch die GameShare-Funktion wurde überarbeitet. Diese war bislang ausschließlich lokal nutzbar, unterstützt nun aber auch das Onlinespiel. So kann jetzt auch der Online-Multiplayer mit Freunden gespielt werden, die das Spiel nicht besitzen. Voraussetzung bleibt allerdings eine aktive Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft.

Mario Tennis Fever gibt es im Nintendo Store ab 69,99 Euro.