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Schon vor acht Jahren erschien Moss. Das Abenteuerspiel rund um eine kleine Maus namens Quill konnte einige Preise gewinnen und steht auf Metacritic bei einem Metascore von 81. Nun wurde das Spiel neu veröffentlicht. Dieses Mal können auch Spieler ohne VR-Headset das Abenteuer erleben.

Mit dem Untertitel "The Forgotten Relic" fasst das Spiel die beiden Bücher der Vorlage zu einem zusammenhängenden Spiel zusammen. Schon vor Release kam der Titel auf über 200.000 Wunschlisten-Einträge bei Steam. Der DLC "Dämmergarten" ist ebenfalls enthalten. Optisch haben die Entwickler die Grafik ein wenig modernisiert und für aktuelle Systeme optimiert. Wer nur die Geschichte erleben will, hat nun die Barrierefreiheitsoption "Kampf überspringen".

In Moss reist die heldenhafte Maus Quill durch die Ruinen einer verfallenen Zivilisation. Um weiterzukommen, müssen Umgebungsrätsel gelöst und Geheimnisse gefunden werden. Zum Start ist der Preis von Moss: The Forgotten Relic auf Steam um zehn Prozent auf 17,09 Euro reduziert. Das Angebot gilt noch bis zum 30. Juli 2026. Wer außerdem die beiden VR-Spiele erleben will, kann ein Paket mit Moss VR, Moss II VR und The Forgotten Relic zum reduzierten Preis von 32,92 Euro erstehen. Normalerweise kostet das Paket 52,19 Euro.