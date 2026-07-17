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Im Februar 2026 erschien der narrative Survival-Strategie-Mix Star Trek: Voyager – Across the Unknown. Verlegt wird das Spiel von Daedalic Entertainment. Für die Entwicklung ist gameXcite verantwortlich. Nun haben die beiden den Expansion Pass für den Titel präsentiert. Geplant sind insgesamt vier DLCs, die das Spielerlebnis erweitern sollen. Die erste der kostenpflichtigen Erweiterungen unter dem Namen Delta Chronicles ist bereits erschienen. Parallel dazu steht Patch 1.8 für alle Spieler zum Download bereit und erweitert das Hauptspiel kostenlos um zahlreiche neue Inhalte.

Der DLC Delta Chronicles ergänzt das Spiel um fünf neue Nebenmissionen, die von bekannten Episoden der TV-Serie Star Trek: Voyager inspiriert wurden. Darunter finden sich Anspielungen auf "Herkunft aus der Ferne", "Die Omega-Direktive", "Suspiria", "Eine Heimstätte" und "Eingeschleust". Wie schon im Hauptspiel sollen die Entscheidungen der Spieler den Verlauf der Missionen und deren Konsequenzen beeinflussen.

Weiterhin stoßen mit Reginald Barclay und dem Voth-Wissenschaftler Professor Forra zwei neue spielbare Helden zur Crew. Ergänzt wird das Update durch neue NPC-Schiffe wie das Voth-Stadtschiff und einen Ferengi-Marauder, zusätzliche Begegnungen im Delta-Quadranten sowie neue Technologien. Der ab sofort verfügbare Expansion Pass umfasst insgesamt vier DLCs. Geplant sind weitere Story-Missionen, zusätzliche spielbare Charaktere, die "U.S.S. Equinox" als spielbares Schiff für einen kommenden Spielmodus sowie ein neuer Sektor. Weitere Details zu den kommenden Erweiterungen wollen die Entwickler in den nächsten Monaten bekannt geben.

Auch Besitzer des Hauptspiels erhalten Neuerungen. Der kostenlose Patch 1.8 liefert sieben neue Schiffsquests, zahlreiche Balance-Anpassungen, Komfortverbesserungen und Fehlerbehebungen. Star Trek: Voyager – Across the Unknown ist auf Steam aktuell um 30 % auf 24,49 Euro reduziert.