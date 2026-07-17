Werbung

Grand Theft Auto VI soll in der ersten Vorbestellwoche geschätzte 260 Millionen US-Dollar eingebracht haben. Die Zahl stammt allerdings nicht von Rockstar Games oder dessen Mutterkonzern Take-Two, sondern vom Marktforschungsunternehmen Newzoo. Dessen Game Performance Monitor erfasste in den USA sowie in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien digitale Ausgaben in Höhe von rund 180 Millionen US-Dollar, was als Basis für die Hochrechnung diente, wobei Newzoo für die weltweite Schätzung auch die bisherige regionale Verteilung der Konsolenspieler von Grand Theft Auto V zugrunde legte. Rund 69 % dieser Spieler stammen demnach aus den sechs beobachteten Märkten. Überträgt man dieses Verhältnis auf GTA 6, ergibt sich für die erste Vorbestellwoche ein globaler Wert von etwa 260 Millionen US-Dollar. Newzoo bezeichnet den Auftakt als einen der stärksten überhaupt.

Wichtig ist jedoch, dass diese Zahl nicht als reine Umsatzzahl herangezogen werden kann, denn die Marktforscher erfassen lediglich digitale Verkäufe, während physische Boxen mit Download-Code aus dem Einzelhandel nicht in der Erhebung enthalten sind, was im Falle von GTA 5 wichtig ist, zu erwähnen. Newzoo nutzt die Daten außerdem für eine Prognose zur Veröffentlichungswoche. Bei einer Vorbestellkurve, wie sie für etablierte Fortsetzungen typisch ist, könnten bis zum Ende der Startwoche vom 19. November bis zum 26. November rund 4,5 Milliarden US-Dollar zusammenkommen. Das entspräche bei einem angenommenen durchschnittlichen Verkaufspreis von 88 US-Dollar etwa 51 Millionen verkauften Exemplaren. Newzoo nennt zugleich eine Spanne von rund 3,25 bis 5,2 Milliarden Dollar, bzw. 37 bis 60 Millionen verkauften Spielen.

Doch auch diese Zahl birgt einige Unsicherheiten und ist nur ein grober Schätzwert. Einerseits könnte die mehr als 13 Jahre aufgestaute Nachfrage dazu führen, dass viele Käufer direkt zum Start der Vorbestellungen zugreifen. Dann wäre der bereits erzielte Anteil am späteren Umsatz größer und die Prognose für die Veröffentlichungswoche würde tendenziell zu hoch ausfallen. Andererseits erscheint GTA nicht jährlich. Der Reihe fehlt damit der regelmäßige Kaufzyklus, der bei Serien wie EA Sports FC einen größeren Teil der Nachfrage früh in die Vorbestellphase ziehen kann.

Take-Two hält derweilt weiter am Start von GTA 6 für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S fest. Die Standardausgabe kostet 79,99 Euro, die Ultimate Edition mit rein digitalen Boni kostet 99,99 Euro. Physische Datenträger wird es nicht geben, genau wie zunächst eine PC-Version. Fans warten noch immer auf einen dritten Trailer und erstes echtes Gameplay-Material. Immerhin versorgte man die Community in dieser Woche mit dem Kortz-Center-Heist für GTA Online.

Offizielle Zahlen zum Vorverkauf könnten frühestens mit dem für den 7. August angekündigten Quartalsbericht von Take-Two folgen.