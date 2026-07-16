Werbung

Mit 007 First Light hat IO Interactive gerade erst einen spielbaren Agenten-Thriller veröffentlicht. Auch wir haben den Titel angespielt. First Light ist allerdings bei weitem nicht der erste Auftritt von Bond in einem Spiel. Vor beinahe 30 Jahren erschien GoldenEye 007 für Nintendo 64. Das Spiel ist bis heute Kult und inspirierte auch andere Agenten-Spiele wie Perfect Dark oder No One Lives Forever.

Agent 64: Spies Never Die sieht sich quasi als geistigen Nachfolger von GoldenEye 007. Entwickelt wurde das Spiel von dem Indie-Studio Replicant D6. Das Studio verlegt das Spiel selbst. Man will sowohl grafisch als auch im Gameplay den Vorbildern aus den späten 90ern treu bleiben. Entsprechend ist das Spiel optisch nicht gerade auf dem aktuellen Level.

Das Spiel bietet insgesamt drei Spielmodi. Darunter befindet sich auch eine Story-Kampagne mit insgesamt 14 Missionen. Spielbar als Singleplayer- oder Multiplayer. Ganz klassisch gibt es hier neben dem Online-Koop auch die Option, mit bis zu vier Leuten im Split-Screen loszuziehen. Die Story führt Geheimagent John Walter rund um die Welt, während er seinen Erzfeind Dominic Pulp jagt.

Es gibt auch die Option, die Level im "Paradox Mode" zu spielen. Hier können verschiedene Mutatoren aktiviert und Herausforderungen bestanden werden. Eines der Kernfeatures ist aber der Multiplayer, für den auch GoldenEye 007 so beliebt ist. In der Arena können bis zu acht Spieler und bis zu acht Bots gegeneinander antreten. Gespielt werden Matches wie Deathmatch, Zonenkontrolle, Jagd auf den Aktenkoffer und andere Herausforderungen. Agent 64: Spies Never Die erscheint am 11. August 2026 auf Steam. Es kann bereits jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden. Wer sich vorab einen Eindruck verschaffen will, kann sich eine kostenlose Demo herunterladen. Das Spiel wird nicht auf Deutsch verfügbar sein. Audio ist ausschließlich auf Englisch verfügbar. Untertitel und Menüs lassen sich zusätzlich auf Japanisch oder Französisch stellen.