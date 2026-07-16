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Owlcat Games ist gerade mitten in der Entwicklung von Warhammer 40.000: Dark Heresy. Bis der Titel erscheint, wird aber noch einige Zeit vergehen. Gleichzeitig fungiert das Studio aber bei anderen Projekten als Publisher. So auch bei Shadow of the Road. Entwickelt wird das Spiel von Another Angle Games. Gerade ist ein neuer Trailer erschienen, der einen tieferen Einblick in die Spielwelt und das Setting des Spiels geben soll. Zu sehen ist der Clip auf YouTube.

Die gezeigten Szenen bringen Spieler ins Japan des 19. Jahrhunderts. Gezeigt wird allerdings ein "Was-Wäre-Wenn-Szenario", in welchem es neben verschiedenen mythologischen Kreaturen auch Steampunk-Technik gibt. So stehen sich die verfeindeten Parteien mit dampfbetriebenen Panzern und Walkern gegenüber. Dazwischen huschen japanische Yokai und andere Monster umher. Zu sehen sind auch dichte Wälder, traditionelle Tempelanlagen, kleine Dörfer und viel Natur.

Die Handlung spielt 1868 in Japan gegen Ende der Bakumatsu-Zeit. Es tobt ein Bürgerkrieg, in welchem sich die traditionalistischen Truppen von Shogun Tokugawa und Kaiser Mutsuhito gegenüberstehen. Während der Shogun auf Magie und Tradition setzt, greifen die Kaisertruppen auf die Technologie der British East Nippon Company zurück. Dazwischen steht ein Spion, der im Auftrag des Shoguns das Schicksal Japans entscheiden soll.

Gespielt wird eine Truppe aus verschiedenen Charakteren mit eigenen Stärken und Schwächen. Im Verlauf der Geschichte schließen sich weitere Begleiter der Gruppe an. Laut den Entwicklern sollen die Beziehungen zwischen den Charakteren sowie die Entscheidungen der Spieler Einfluss auf den Verlauf der Handlung haben. Sogar der Ausgang des Krieges soll von den gewählten Wegen abhängig sein. Gespielt wird in rundenbasierten Taktikgefechten. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Shadow of the Road soll aber noch 2026 erscheinen. Auf Steam gibt es bereits eine spielbare Demo.