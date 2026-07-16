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Lange ist es nicht mehr hin, bis die diesjährige gamescom startet. Vom 26. bis zum 30. August 2026 findet die weltweit größte Gaming-Messe wieder in Köln statt. Auch wir werden in diesem Jahr wieder vor Ort sein und von den Vorstellungen aus den Bereichen Gaming und Hardware berichten.

Für viele Besucher ist die Indie Arena Booth eines der Highlights der Messe. Mittlerweile haben die Veranstalter bekannt gegeben, welche Spiele dieses Mal in der Halle gezeigt werden. Insgesamt nehmen 192 Entwickler aus 41 Ländern teil.

Unter den gezeigten Spielen finden sich auch einige Highlights, die schon lange erwartet werden. Uns hat auch überrascht, dass sich beispielsweise Stronghold 4 unter den Indie-Titeln befindet. Das Strategiespiel der Firefly Studios soll noch in diesem Jahr in den Early Access gehen. Eine Demo ist bereits verfügbar. Der Titel will zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren und den Spielern das originale Spielerlebnis bieten.

Auch das bereits veröffentlichte Cairn kann in der Indie Arena Booth gespielt werden. Wir haben das Kletterabenteuer bereits angespielt. Ein weiteres Highlight könnte der Stand von Moonlighter 2 werden. Die Fortsetzung bietet erneut einen ungewöhnlichen Mix aus Dungeon Crawler und Shop-Simulator. Das Spiel wurde im November 2025 im Early Access auf Steam veröffentlicht.