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Schon seit einigen Jahren können Fans von World of Warcraft die Originalversion ihres Lieblingsspiels neu erleben. Hierfür hat Entwickler Blizzard 2019 die Classic-Version des Kult-MMORPGs veröffentlicht. Diese stellt Spielern eine rund 13 Jahre alte Version zur Verfügung, in der moderne Änderungen und Fortschritte der Geschichte nicht enthalten sind. Seit 2021 werden allmählich die klassischen Erweiterungen neu veröffentlicht, sodass die Evolution des Spiels ein zweites Mal erlebt werden kann.

Der Erfolg des Classic-Konzepts hat nun offenbar Nachahmer gefunden. So hat Riot eine Classic-Version von League of Legends angekündigt. Diese bringt Spieler rund 15 Jahre in die Vergangenheit, zu den Anfängen des beliebten MOBAs. Dabei soll das originale Gameplay wiederhergestellt werden, während einige Modernisierungen erhalten bleiben.

Die neue Version wird deutlich weniger Kämpfer enthalten. Die Startauswahl soll 60 Charaktere umfassen. Nach und nach kommen weitere hinzu. Man will allerdings nicht auf den heutigen Stand des Spiels auffüllen. Gespielt wird auf der originalen "Summoner’s Rift" Map. Texturen, Licht und Schatten wurden jedoch überarbeitet. Man will mit Classic keine spezielle Version wiederbeleben. Vielmehr wollen die Entwickler ein Best-Of der Anfänge des Spiels bereitstellen.

Fortschritte können schneller erzielt werden als früher. Zudem können alle Spieler direkt auf die Standardseiten zugreifen. Verbessert wurden das Matchmaking und die Steuerung. Damals war es beispielsweise zuerst nicht möglich, den Charakter auf Wunsch mit WASD zu lenken. Riot wünscht die Community in die Entscheidungen über die Zukunft von Classic direkt einzubinden. Dafür wurde ein System namens "The Council" entwickelt. Hier wird entschieden, was als Nächstes ins Spiel eingeführt wird. Spieler, die ein hohes Level in Classic erreicht haben, haben mehr Mitspracherecht als Gelegenheitsspieler.

Das neue League of Legends Classic startet ab dem 29. Juli 2026.