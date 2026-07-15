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NVIDIA und SEGA arbeiten bereits seit 30 Jahren zusammen. Damals arbeitete man gemeinsam an neuer Grafiktechnologie für Arcade-Systeme und Spielkonsolen. 1993 erschien SEGAs Virtua Fighter. Die erste PC-Version des Spiels lief auf dem NVIDIA-NV1-Chip. Um die gemeinsame Geschichte zu feiern, gaben die beiden Konzerne nun bekannt, dass man das neue Virtua Fighter Crossroads sowie weitere künftige SEGA-Titel auf NVIDIA RTX Spark bereitstellen will. Crossroads hat noch keinen Release-Termin. Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Seite des Spiels.

Durch die Unterstützung von RTX Spark sollen Spieler neue Möglichkeiten erhalten, die Spielereihen des Unternehmens zu erleben. Für die Ankündigung trafen sich NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang, SEGA-CEO Haruki Satomi, SEGA-COO Shuji Utsumi, Virtua Fighter-Schöpfer Yu Suzuki sowie der ehemalige SEGA-Präsident Shoichiro Irimajiri in Akihabara. Dort besuchten sie die ursprüngliche SEGA-Akihabara-Spielhalle, die heute GiGO Akihabara 3 heißt.

SEGA soll somit das wachsende NVIDIA-RTX-Spark-Ökosystem erweitern. Gemeinsam mit der neuen Erweiterung gehören bereits über 1.000 beschleunigte und verbesserte Anwendungen und Spiele zum Katalog. Mit Spark stellt NVIDIA eine neue Chipplattform vor. Sie soll KI und RTX-Grafik in einem einzigen Chip vereinen. Ziel sind leistungsstarke Systeme für kreative Anwendungen, KI-Entwicklung und Gaming in RTX-Laptops und kompakten, energieeffizienten Desktop-PCs.

RTX Spark soll direkt für die Nutzung von KI-Agenten ausgelegt sein. Mit NVIDIA Broadcast sollen Streams verbesserte Bild- und Audioqualität erhalten. Der Chip nutzt denselben NVIDIA-CUDA-Software-Stack, auf dem ein Großteil der heutigen KI-Entwicklung basiert. Mit bis zu 128 GB Unified Memory können KI-Modelle lokal getestet werden. Dadurch lassen sich Anwendungen entwickeln und Prototypen direkt auf demselben System erstellen.