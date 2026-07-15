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Der Xbox Showcase im Juni 2026 gab einen Ausblick auf die kommenden Titel des Unternehmens. Zu den präsentierten Highlights gehörte auch Gears of War: E-Day. Seither hat sich für Microsoft einiges verändert und die neue Führung hat begonnen, die Firma umzustrukturieren. Im Rahmen dessen gibt es neben vielen Entlassungen auch ganze Studioschließungen. Das neue Gears of War scheint von den Problemen jedoch nicht betroffen zu sein. Der Titel hat nun einen Release-Termin erhalten.

Der neueste Ableger der Reihe erscheint am 06. Oktober 2026 und erzählt die Vorgeschichte von Teil eins. Die Handlung startet 14 Jahre vor den bereits bekannten Ereignissen rund um Marcus Fenix und Dominic Santiago. Der namensgebende Emergence Day, kurz E-Day, beschreibt den ersten Angriff der Locust. Das Spiel schafft damit die Grundlage der späteren Handlung rund um den Krieg zwischen Menschen und Locust.

Neben der Story-Kampagne kehrt natürlich auch der Mehrspielermodus zurück. Die Entwickler haben die Modi überarbeitet und Spieler können sich im PvE-Modus "Horde Siege" zusammenschließen oder in "Versus-PvP" gegeneinander antreten. Das Spiel wurde von Grund auf mit der Unreal Engine 5 und DirectX 12 entwickelt. Laut Entwickler soll Gears of War: E-Day der technisch ambitionierteste Teil der Reihe werden. Dank einer technischen Partnerschaft zwischen NVIDIA und Entwickler The Coalition erhalten Besitzer einer GeForce-RTX-Grafikkarte zum Release Zugriff auf verschiedene NVIDIA-Technologien. Zum Start werden unter anderem DLSS Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex und hardwarebeschleunigtes Raytracing unterstützt.

Vor dem Release beginnt am 06. August der Early Access zur Open Beta. Teilnahmeberechtigt sind Vorbesteller sowie Abonnenten des PC Game Pass. Weitere Infos zum Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite. Auf Steam kann das Spiel zum Preis von 69,99 Euro vorbestellt werden.