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Mitte Juni kündigte Rockstar Games noch vor dem Start der Vorbestellungen für GTA 6 überraschend an, die aufpolierten Ableger des Vorgängers für Besitzer der PlayStation-4-Version oder der digitalen Xbox-Fassung kostenlos für die PlayStation 5, bzw. Xbox Series X|S zur Verfügung zu stellen. Dabei versprach man sogar einen neuen Raubüberfall für den Mehrspielermodus GTA Online, welcher in der Vergangenheit mit zu den Highlights des Online-Modus gehörte. Nun hat Rockstar Games den Kortz-Center-Heist offiziell gestartet.

Seit dem 14. Juli und damit seit gestern ist der Kunstraub verfügbar. Er führt auf das Museumsgelände in den Hügeln von Pacific Bluffs in Los Santos, das unter anderem Schauplatz der Story-Mission "The Wrap Up" im Single-Player-Modus war. Ziel ist, wertvolle Kunstwerke zu stehlen und das Gebäude mitsamt der Beute möglichst unbeschadet und unbemerkt wieder zu verlassen. Wie bei vielen anderen Raubüberfall-Missionen entscheidet der Spieler, ob er mit brachialer Waffengewalt oder möglichst verdeckt vorgehen möchte, und plant dieses Vorgehen bis hin zur späteren Fluchtroute wie gewohnt über zahlreiche Vorbereitungsmissionen, die dann sogar über die mögliche Höhe der Beute entscheiden. Darin können unter anderem das Museum ausgekundschaftet oder die Sicherheitssysteme analysiert werden.

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Der Kortz-Center-Heist lässt sich allein oder mit bis zu vier Spielern abschließen. Zum Hosten sind eine Villa und das Atelier als Tarnunternehmen erforderlich, in welchem Fälschungen entstehen, die nach dem Diebstahl die Originale in der Ausstellung ersetzen sollen. Das macht die Voraussetzung recht teuer, denn die Ausgaben belaufen sich damit auf mehrere Millionen GTA-Dollar. Wer einer fremden Crew beitritt, benötigt beides nicht selbst. Durch stetig rotierende Kunstwerke sollen sich mehrere Durchläufe des Heists lohnen. Ein Teil der gestohlenen Kunst kann verkauft werden, alternativ lässt sie sich in der eigenen Villa ausstellen. Für das erste verkaufte Hauptziel einer Woche gibt es einen Wochenbonus.

Der Heist ist auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S verfügbar. Es ist der erste große Raubüberfall seit Cayo Perico Ende 2020, seit dem Start vor fast 13 Jahren wird der Modus noch immer gepflegt. Das Heist-Update bringt außerdem neue Fahrzeuge und weitere Stilanpassungen mit ins Spiel.