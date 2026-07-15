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Ubisoft hat im Rahmen seines Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine umfassende strategische Neuausrichtung angekündigt. Nach zahlreichen Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen in den vergangenen Monaten will der Publisher nun seine Geschäftsstruktur langfristig verändern und sich unabhängiger von einzelnen großen Spieleveröffentlichungen machen.

Bereits zu Beginn des Jahres hatte Ubisoft umfangreiche Einsparungen eingeleitet. Dazu gehörten etwa die Einstellungen mehrerer Projekte, darunter das Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" sowie die Schließung mehrerer Studios. Im weiteren Jahresverlauf folgten zusätzliche Entlassungen, die unter anderem die Standorte in Winnipeg und Belgrad sowie das Studio in Barcelona betrafen.

Künftig soll das Geschäftsmodell breiter aufgestellt werden. Ubisoft möchte sich stärker auf langfristige Einnahmen aus dem bestehenden Spielekatalog und Live-Service-Titeln konzentrieren. Dadurch soll die wirtschaftliche Entwicklung weniger stark von einzelnen Neuerscheinungen abhängen.

Darüber hinaus will das Unternehmen den Veröffentlichungszeitpunkt neuer Spiele künftig sorgfältiger planen. Laut Ubisoft kann der Erfolg eines Titels erheblich darunter leiden, wenn ein Spiel zu früh erscheint oder zeitgleich mit großen Konkurrenzveröffentlichungen. Eine präzisere Terminplanung soll das kommerzielle Potenzial kommender Produktionen verbessern.

Im Geschäftsbericht weist Ubisoft zugleich auf die Risiken der laufenden Umstrukturierung hin. Das Unternehmen räumt ein, dass Stellenabbau und Studioschließungen langfristige Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Spiele und deren Qualität haben könnten. Gleichzeitig verweist der Publisher auf die hohe Bedeutung erfahrener Entwickler, deren technisches Know-how und kreative Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt nur schwer zu ersetzen seien.

CEO Yves Guillemot bezeichnete das abgelaufene Geschäftsjahr dabei als einen Wendepunkt für das Unternehmen. Das bereits laufende Programm zur Senkung der Kosten soll planmäßig bis März 2028 abgeschlossen werden. Laut Guillemot handelt es sich um die umfassendste Transformation in der Geschichte des Unternehmens. Langfristig soll die Neuausrichtung dem Publisher helfen, wieder dauerhaft erfolgreich zu wirtschaften und gleichzeitig hochwertige Spiele zu entwickeln.