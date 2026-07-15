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Das diesjährige Call of Duty erscheint am 23. Oktober 2026. Allerdings ist dieses Jahr kein weiterer Black-Ops-Ableger an der Reihe. Stattdessen wird ein vierter Teil der Modern-Warfare-Neuauflage veröffentlicht. Black-Ops-Fans erhalten dennoch Zugang zu zwei Spielen. Dafür wird allerdings ein stolzer Preis aufgerufen.

Call of Duty Black Ops 1 & 2 wurden für die PlayStation 4 und 5 portiert. Wer also die Anfänge der Reihe auf modernen Konsolen spielen will, kann sie sich jetzt digital im PlayStore kaufen. Es werden allerdings jeweils 40 Euro pro Spiel fällig. Dabei muss man bedenken, dass es sich hier nicht um Remakes oder Remaster der Spiele, sondern um simple Ports handelt. Das Original von Teil 1 ist dabei schon 2010 erschienen. Es wurden keine neuen Features eingefügt und wer die Spiele auf PS4 oder PS5 spielt, kann nicht mit Besitzern des Originals auf PlayStation 3 zusammenspielen.

Wer bereit ist, den Preis zu zahlen, erhält auch nur das jeweilige Standard-Spiel. Es sind keine DLCs enthalten. Um diese spielen zu können, wird noch einmal ein Season Pass von jeweils weiteren 30 Euro fällig. Spieler kommen so auf einen Gesamtpreis von 140 Euro, um die beiden ersten Serienteile im vollen Umfang zu spielen.