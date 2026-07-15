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Wenn es um Mikrotransaktionen geht, erinnern sich viele Spieler an Star Wars Battlefront II von 2017. Auch wenn das Spiel weder Lootboxen noch Mikrotransaktionen erfunden hat, hat es doch eine große öffentliche Debatte rund um diese Mechaniken angestoßen. Der Börsenkurs von Publisher Electronic Arts belohnte die Kontroverse mit einer kompletten Talfahrt.

Trotz der Folgen hat sich EA nie von den Mikrotransaktionen gelöst. Besonders in den Sportspielen des Konzerns finden sich häufig diverse Kaufoptionen. Gerade im beliebten EA Sports FC, ehemals FIFA, gibt es die Möglichkeit, sich mit beliebig vielen Lootboxen einzudecken und dafür Unsummen auszugeben. Das neueste Spiel von EA ist EA Sports College Football 27. Obwohl das Spiel erst vor fünf Tagen erschien, stehen die Steam-Wertungen auf "größtenteils negativ". Grund dafür ist erneut der Einsatz von Mikrotransaktionen.

Eingesetzt wurden diese nämlich unter anderem in den Modi "Road to Glory" und "Dynasty". Das große Problem daran ist, dass es sich hier um Singleplayer-Modi handelt. In den Vorgänger-Versionen des Spiels konnten Spieler einfach die Einstellungen ändern, um schneller voranzukommen. Diese Option gibt es nicht mehr. Stattdessen können sie ihren Fortschritt gegen Geld beschleunigen. Je nach Paket werden Preise von 9,99 Euro bis 149,99 Euro aufgerufen. College Football 27 selbst ist auf Steam ab 69,99 Euro zu haben.

Nachdem man zuerst versucht, die Spieler mit einem Patch zu besänftigen, der den Erfahrungsgewinn leicht erhöhte, hat man bei EA nun die Handbremse gezogen. Der Publisher gab zu, dass die Mikrotransaktionen ihr Ziel weit verfehlt haben und entfernte sie am 11. Juli schließlich aus dem Spiel. Bei zukünftigen Spielen will man auf mehr Transparenz setzen. Ob Electronic Arts nun aus seinen Fehlern lernt und den exzessiven Gebrauch von Ingame-Käufen dauerhaft einschränkt, bleibt abzuwarten.