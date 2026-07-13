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Normalerweise stehen sich in War Thunder Fahrzeuge gegenüber. Der Free-To-Play-Titel wurde bereits 2012 veröffentlicht. Bis heute erreicht der Titel immer wieder über 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Mittlerweile können die Spieler neben Panzern auch Flugzeuge und Schiffe nutzen, um gegeneinander anzutreten. Entwickler Gaijin testet gerade einen neuen Modus, der den Kampf noch einmal persönlicher gestalten soll.

War Thunder: Infantry versetzt die Spieler in die Rolle der namensgebenden Infanterie. Der neue Modus macht das Spiel auf Wunsch also quasi zu einem klassischen Ego-Shooter. Aktuell befindet sich Infantry noch in der geschlossenen Beta.

Die Beta hat gerade die dritte Phase des Tests erreicht. Mit der neu eingeführten Karte können die Spieler jetzt drei Maps testen. Wer möchte, kann im Modus "Realistisch" spielen und ohne Feindmarker und Fraktions-Ausrüstung in die Schlacht ziehen. Es gibt mit Russland und den USA zwei spielbare Fraktionen. Auch wenn der Kampf mit Infanteristen im Vordergrund steht, gibt es Fahrzeuge auf den Karten. Phase 3 hat nun Humvees hinzugefügt. Während das Hauptspiel kostenlos auf Steam heruntergeladen werden kann, ist für die Teilnahme an der geschlossenen Beta eine Anmeldung nötig. Diese kann über die offizielle Webseite angefragt werden.