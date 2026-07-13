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Mit Demon’s Souls und Dark Souls hat From Software ein eigenes Spiele-Genre begründet. Die Actionspielreihe zeichnet sich durch einen hohen Schwierigkeitsgrad, präzise Kampfsteuerung und sehr viele Tode aus. Seither haben diverse Entwickler ihre eigenen Soulslikes entwickelt. Mit Dark Craft will Entwickler und Publisher Take Top Entertainment einen eigenen Ausflug in das Genre wagen.

Die Fans will man mit einer neuen Herangehensweise erreichen. So handelt es sich hier nicht nur um ein Soulslike. Dark Craft will auch das erste MMORPG mit dieser Mechanik werden. Spieler können alleine oder mit Freunden spielen. Auch PvP-Kämpfe sollen möglich sein. Gespielt wird in einer großen, offenen Welt.

Am meisten überrascht wahrscheinlich die Optik des Spiels. Auch wenn es überaus düster und blutig zugeht, haben sich die Entwickler für einen Klötzchen-Look im Stile von Minecraft entschieden. Für besondere Spannung im Spiel soll das Game-Master-System sorgen. Über dieses können die Entwickler jederzeit Feinde steuern und unerwartete Angriffe auslösen. Auch einmalige Events und der Kampf mit Weltbossen wird durch das Team beeinflusst. Dark Craft hat noch keinen Veröffentlichungstermin. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich das Spiel auf die Wunschliste zu setzen, finden sich auf Steam.