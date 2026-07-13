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Im August 2021 erschien Mortal Shell. Das Action-RPG stammt von Entwickler Cold Symmetry und Publisher Playstack. Rund vier Jahre nach dem ersten Teil haben die Macher nun den Veröffentlichungstermin von Mortal Shell II bekannt gegeben. Der Nachfolger wird erneut ein Dark-Fantasy-Action-RPG und erscheint planmäßig am 20. August 2026. Geplant ist die Veröffentlichung digital für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam.

Zum Release-Termin veröffentlichten die Entwickler außerdem einen neuen Trailer, der alle acht spielbaren Shells präsentiert. Den Soundtrack liefert Paradise Lost. Mortal Shell II setzt auf eine zusammenhängende Open World. Laut den Entwicklern soll diese aber bewusst kompakt ausfallen. Über 60 Dungeons sollen zum Erkunden einladen und neue Waffen, Upgrades, Story-Elemente sowie weitere Geheimnisse bereithalten.

Zentrales Spielelement bleiben die Shells. Jede Shell verfügt über individuelle Stärken und eine eigene Hintergrundgeschichte. Obwohl Mortal Shell II die Geschichte des ersten Teils fortsetzt, betonen die Entwickler, dass keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Auch das Kampfsystem wurde weiterentwickelt. Spieler können sich zwischen Nah- und Fernkampfwaffen entscheiden. Eine Ausdauerbeschränkung gibt es im Spiel nicht.

Vorbestellungen sind ab sofort auf allen Plattformen möglich. Für Sammler wird auch eine physische Revered Edition angeboten. Wer die Devout Edition für 59,99 Euro vorbestellt, erhält bis zu 72 Stunden Early Access. Zusätzlich enthält die Edition unter anderem acht Obsidian-Skins für die Shells. Die Standardversion kostet 49,99 Euro. Der Preis für die Revered Edition, im Deutschen Ehrwürdige Edition genannt, beträgt 69,99 Euro. Hier gibt es zum Spiel noch Steelbook, Artbook, limitierte Kunstdrucke und eine Sammlerbox. Alle weiteren Infos zu Editionen und dem Spiel selbst gibt es auch auf der offiziellen Webseite.