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Mit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 werden zahlreiche Spieler in Australien mit den noch recht jungen Vorgaben zur Altersverifikation konfrontiert. Wer den Titel spielen möchte, muss künftig seine Volljährigkeit per Ausweisdokument nachweisen. Hintergrund sind verschärfte Jugendschutzgesetze, die Anbieter von Inhalten mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren zu einer verbindlichen Altersverifikation verpflichten.

Für die Identitätsprüfung akzeptieren die Behörden unter anderem einen Reisepass oder einen gültigen Führerschein. Erst nach erfolgreicher Überprüfung erhalten Nutzer Zugriff auf entsprechende Inhalte. Die neuen Regelungen gelten dabei nicht ausschließlich für Rockstar Games, sondern für alle Anbieter von digitalen Angeboten, die in Australien unter die höchste Altersfreigabe fallen.

Auslöser der neuen Anforderungen sind Gesetze zur Online-Sicherheit, die im März 2026 in Kraft getreten sind. Sie verpflichten Unternehmen dazu, das Alter ihrer Nutzer zuverlässig zu überprüfen, um Minderjährigen den Zugang zu nicht jugendfreien Inhalten zu erschweren.

Die Maßnahmen stoßen allerdings auch auf Kritik. Datenschützer weisen etwa darauf hin, dass bei einer verpflichtenden Identitätsprüfung sensible persönliche Daten verarbeitet werden. Werden entsprechende Informationen auf Servern der Anbieter gespeichert, kann dies das Risiko von Datenlecks oder Identitätsdiebstahl erhöhen.

Für Unternehmen sind Verstöße gegen die gesetzlichen Vorgaben indes mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Wie News.com.au berichtet, können die australischen Behörden pro Verstoß Bußgelder von bis zu 50 Millionen australischen Dollar verhängen. Das entspricht umgerechnet rund 30 Millionen Euro.

Rockstar Games hat in Australien dabei bereits Erfahrungen mit dem Mechanismus sammeln können. Denn für Grand Theft Auto 5 ist die Altersverifikation im Online-Modus bereits im Einsatz. Spieler aus Australien erhalten dort erst nach erfolgreicher Überprüfung ihrer Identität Zugriff auf GTA Online.

Ob ähnliche Regelungen künftig auch in weiteren Ländern eingeführt werden, bleibt abzuwarten. In mehreren Regionen, darunter die Europäische Union und das Vereinigte Königreich, werden derzeit ebenfalls strengere Vorgaben zur Altersverifikation im Internet diskutiert oder bereits schrittweise umgesetzt.