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IO Interactive hat mit der Veröffentlichung von 007 First Light gerade einen großen Erfolg zu verzeichnen. Auch uns konnte das Spiel überzeugen. Zuvor waren die Entwickler vorrangig für die Hitman-Reihe bekannt. Nun gaben sie jedoch überraschend bekannt, dass eines der zugehörigen Studios schließen muss und man eine unbekannte Anzahl von Mitarbeitenden entlassen wird. Schuld an den Maßnahmen ist wohl die aktuelle Umstrukturierung bei Xbox, die die Branche seit einigen Tagen beschäftigt.

Auch wenn IO Interactive eigentlich nicht zu Microsoft oder Xbox gehört, wurde eines der aktuellen Projekte teilweise mit Geldern von Xbox finanziert. Die Rede ist dabei von Project Fantasy. Über das Online-Fantasy-RPG ist nicht wirklich viel bekannt. Der Titel hat auch noch keinen offiziellen Namen und läuft bislang nur unter dem Projektnamen. Er befindet sich allerdings bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklung und wird explizit im Portfolio der Entwickler gelistet. Es gibt auch einen kurzen Eintrag auf der Homepage von IO.

In einer Erklärung der Entwickler geben sie bekannt, dass sie nun wieder die vollen Eigentumsrechte an Project Fantasy halten. Das Projekt soll weiterhin realisiert werden. Allerdings muss die Finanzierung jetzt aus der eigenen Tasche gestemmt werden.

Weiterhin kommt es durch die fehlenden Gelder zu Entlassungen. So wird das gesamte Studio in Istanbul geschlossen. Erhalten bleiben der Hauptsitz in Kopenhagen und die Ableger in Barcelona, Brighton und Malmö. Wie viele Mitarbeiter genau gehen müssen, wird nicht genannt. IO Interactive betont aber, dass man in Zukunft als vollständig unabhängiger AAA-Entwickler und -Publisher agieren wird. Einen geplanten Release-Termin für Project Fantasy gibt es bisher nicht. Inwieweit andere IPs des Studios von den Problemen betroffen sind, ist nicht bekannt. Auch zu den weiteren Plänen rund um das neue Bond-Spiel gibt es keine Informationen.