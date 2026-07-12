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Das Gothic-Franchise erlebt gerade ein Revival. Nachdem der erste Teil schon vor 25 Jahren erschien, hat der Titel mit einem Remake gerade neuen Wind erhalten. Als wir den Titel angespielt haben, konnten wir uns davon überzeugen, dass er trotz einiger Schwächen sowohl für Veteranen als auch für Neueinsteiger geeignet ist. Zusätzlich wurde die Switch-Version des Originals gerade überarbeitet.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich eine treue Fangemeinde rund um den Titel gebildet. Diese Fans haben auch die Gothic-Tales-Con ins Leben gerufen. Sie findet dieses Jahr vom 27. bis 30. August in Jena auf der Binderburg statt.

Das ganze Event dreht sich dabei um das inoffizielle Pen-&-Paper-Spiel zu Gothic. Dieses hat ein Fan der Spiele während der Corona-Pandemie entwickelt. Es trägt den Namen Gothic Tales und umfasst zwei Abenteuer, die sich Interessierte auf der Webseite herunterladen können. Dort findet sich auch Bonusmaterial wie Battlemaps. Wer einen 3D-Drucker sein Eigen nennt, kann sich dort auch STL-Dateien der Monster und Spielercharaktere herunterladen, um sie zu Hause zu drucken und zu bemalen.

Die Gothic Tales Con findet dieses Jahr schon zum dritten Mal statt. Es handelt sich um ein kleines Event mit lediglich 70 Plätzen für Spiel-Teilnehmer. Wer allerdings zusehen oder das Rahmenangebot nutzen möchte, kann kostenlos teilnehmen. Es gibt neben den Spielrunden auch eine Taverne und diverse Shops und Shows auf dem Gelände. Ein Teilnehmer-Ticket kostet 40 Euro für den Samstag. Neben der Spielteilnahme sind Mittag- und Abendessen enthalten. Wer drei Tage mitmachen will, zahlt 100 Euro. Im Ticket enthalten sind die Spielteilnahme, zwei Getränkemarken, dreimal Frühstück und je zweimal Mittag- und Abendessen. Wer 15 Euro zusätzlich zahlt, erhält noch einen Zeltplatz.

Die Tickets und alle weiteren Informationen sind auf der offiziellen Webseite zugänglich.