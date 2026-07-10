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Schon im Dezember 2023 startete The Finals. Der Multiplayer-Shooter stammt von den Embark Studios und ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Trotz großer Konkurrenz konnte man zum Start 240.000 gleichzeitige Spieler auf Steam anlocken. Seither sind die Zahlen stark gesunken, aber auch nach zweieinhalb Jahren kommt der Shooter noch regelmäßig auf um die 15.000 gleichzeitige Spieler.

Die Entwickler haben nun eine Roadmap für die nächste Season vorgestellt. Die angekündigten Inhalte scheinen bei den Spielern gut anzukommen. So sind die Spielerzahlen seit der Präsentation auf fast 30.000 angestiegen.

Jetzt ist die mittlerweile elfte Saison gestartet. Für diese wurde das Melee-System noch einmal überarbeitet. Außerdem gibt es neue Cashout Bot Matches. Passend dazu wurde mit den Galaxy Estates eine neue Arena hinzugefügt. Für die Laufzeit der Saison steht der Limited-Time Mode zur Verfügung. Die Entwickler haben das HUD etwas angepasst und eine Onboarding Experience eingefügt, die neuen Spielern den Einstieg erleichtern soll.

Die Saison endet im Oktober. Dann startet die zwölfte Episode. Geplante Inhalte sind aktuell noch etwas vage gehalten. Dennoch gibt es schon einen groben Eindruck, was Spieler erwarten können. So soll es neue Lore zum Setting rund um die tödliche Gameshow geben. Weiterhin werden neue Spielarten versprochen. Spieler sollen mehr Wahlmöglichkeiten erhalten. Eine verbesserte Levelzerstörung soll für lebendigere Matches sorgen. Visuelle Upgrades werden über das gesamte Spiel ausgespielt. Neben den Umgebungen sollen die kompletten Arenen überarbeitet werden. Ein neues Progressionssystem soll einzelnen Matches mehr Bedeutung geben. Natürlich werden auch neue Waffen und Gadgets ins Spiel integriert. Wer sich das Spiel ansehen möchte, kann es auf Steam kostenlos herunterladen. Die Deluxe-Edition kostet 39,99 Euro.