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Obsidian Entertainment soll laut einem Bericht von Bloomberg (Paywall) den nächsten Teil der Fallout-Reihe umsetzen. Obwohl bisher vor allem Bethesda die zentrale Instanz für Fallout innerhalb des Xbox-Verbunds darstellte, soll Microsoft den Auftrag dieses Mal an Obsidian vergeben haben.

Für Obsidian hätte die Rückkehr zur Reihe eine besondere Bedeutung: Das Studio entwickelte 2010 Fallout: New Vegas, das bei vielen Fans bis heute als einer der stärksten Serienteile gilt. Gelobt wurde das Rollenspiel vor allem für seine offenen Entscheidungswege, die Fraktionen und die erzählerische Struktur. Technische Probleme zum Start änderten langfristig wenig am Ruf des Spiels.

Die Leitung des neuen Projekts soll Josh Sawyer übernehmen. Sawyer arbeitete seinerzeit bereits an Fallout: New Vegas und bringt dementsprechend einiges an Erfahrung mit. Zuletzt arbeitete er laut Bloomberg sogar an einem bislang unangekündigten Rollenspiel, das Fallout in Stil und Aufbau geähnelt haben soll, selbst aber nicht zur Marke gehört hat. Das neue Fallout soll sich indes noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden.

Trotz der Führung durch Obsidian soll Bethesda dennoch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einnehmen. Das Studio bleibt dem Bericht zufolge für die Fallout-Lizenz verantwortlich und soll eng mit Obsidian zusammenarbeiten. Bethesda war in den vergangenen Jahren in erster Linie mit Starfield und The Elder Scrolls 6 beschäftigt. Ein neues klassisches Solo-Rollenspiel aus der Fallout-Reihe erschien zuletzt 2015 mit Fallout 4. Fallout 76 folgte 2018 dann als Online-Ableger.

Die Entscheidung fällt dabei in eine Phase, in der Microsoft seine Xbox-Sparte grundlegend umbaut. Nach den angekündigten 3.200 Stellenstreichungen und strukturellen Änderungen bei mehreren Studios sollen Investitionen stärker auf große Marken konzentriert werden. Fallout gehört durch seine Bekanntheit und die zusätzliche Aufmerksamkeit der Amazon-Serie inzwischen zu den wichtigsten Reihen im Portfolio.

Die mögliche Verschiebung der Fallout-Verantwortung zeigt dabei, wie stark Microsoft seine Ressourcen neu priorisiert. Statt mehrere kleinere oder neue Projekte parallel zu verfolgen, rücken etablierte Marken mit hoher Reichweite stärker in den Vordergrund. Für Fans dürfte vor allem die Aussicht auf ein neues Fallout von Obsidian interessant sein, weil das Studio bis heute eng mit New Vegas verbunden wird.