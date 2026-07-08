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Nintendo beendet Mario Kart Tour am 30. September 2026 um 8:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dann sind die Server offline, der mobile Ableger der Rennspielserie lässt sich danach nicht mehr starten. Eine Offline-Version als Ersatz ist laut Nintendo nicht vorgesehen.

Nachdem die japanische Spieleschmiede bereits im September 2023 den Support für Mario Kart Tour einstellte und die Smartphone-Fassung seitdem nicht mehr mit Updates oder gar neuen Inhalten versorgte, folgt Ende September nun die endgültige Abschaltung. Und die endet sogar härter als bei Animal Crossing: Pocket Camp, wo man den iOS- und Android-Titel zwar ebenfalls abdrehte, allerdings in eine kostenpflichtige Offline-Fassung mit Savegame-Übernahme umgewandelt hatte. Für Mario Kart Tour nennt Nintendo in den FAQ keine solche Lösung. Da das Spiel eine dauerhafte Online-Verbindung und ein Nintendo-Konto voraussetzt, bleibt nach dem Server-Aus ein Spielen unmöglich.

Bereits ab heute stellt Nintendo die Ingame-Währung ein. Rubine, die Premium-Währung von Mario Kart Tour, werden ab sofort nicht mehr verkauft. Vorhandene Rubine können bis zum Dienstende noch in den entsprechenden Shops und Modi ausgegeben werden. Neue Gold-Pass-Abos und automatische Verlängerungen wurden ebenfalls gestoppt. Bestehende Abonnenten behalten die Vorteile bis zur Abschaltung, ausgenommen sind laut den Berichten fortlaufende Abo-Boni. Spieler ohne aktiven Gold-Pass sollen die Vorteile ab dem Start der Vacation Tour Anfang August ebenfalls bis zum Ende des Dienstes erhalten.

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Mario Kart Tour erschien am 25. September 2019 für iOS und Android. Neue Strecken, Fahrer, Karts und Gleiter kamen bis Oktober 2023 hinzu, danach liefen die Touren überwiegend mit bereits veröffentlichten Inhalten weiter. Ein Teil der mobilen Strecken blieb nicht in der App eingeschlossen: Mehrere Kurse aus Mario Kart Tour wurden später in den Booster Course Pass von Mario Kart 8 Deluxe übernommen. Für die App selbst hilft das wenig.

Auf der Konsole läuft Mario Kart dagegen weiter. Mario Kart World, die neueste Ausgabe für die Nintendo Switch, hat erst in diesen Tagen ein umfangreiches Inhaltsabo bekommen.