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Stop Killing Games hat sich den Erhalt von Computerspielen zur Aufgabe gesetzt. Zuletzt erhielt die Initiative einen Dämpfer von der EU-Kommission. Einen anderen Weg will die Internationale Computerspielesammlung gehen. Das deutsche Projekt läuft bereits seit 14 Jahren. Ziel ist kein geringeres, als das größte Archiv für Videospiele weltweit zu werden.

Über die letzten Jahre hinweg konnten die Mitarbeiter bereits rund 60.000 Titel als physische Kopien sammeln. Zu den Spielen selbst tragen die Mitarbeiter Verpackungen, Anleitungen und anderes Zubehör zusammen. Auch Hardware sollte angeschafft und erhalten werden. 42.000 davon wurden bereits katalogisiert. Sie können über die Datenbank der Organisation gesucht und aufgerufen werden. Neben einem Foto des Covers finden Interessierte dort eine Übersicht mit Informationen zu dem Spiel. Darunter Angaben zu Medium, Entwickler, EAN und eine Kurzbeschreibung.

Nun wurde allerdings bekannt, dass dem mit ICS abgekürzten Projekt bald das Aus droht – und das lange bevor man seine ambitionierten Ziele erreicht hat. Der Grund für die Probleme ist denkbar einfach, da dem ICS das Geld ausgeht. Bislang hat sich das Archiv durch eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro finanziert. Bereitgestellt wurde das Geld vom Berliner Senat und dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Dieses Budget geht nach 14 Jahren zur Neige.

Geplant war nach dem Sammeln der Spiele die Einrichtung eines besuchbaren Archivs, das von Besuchern genutzt werden kann. Für diesen Schritt wäre jedoch eine weitere Finanzierung nötig. Das Modell müsste dabei auf eine “Institutionelle Förderung” umgestellt werden. Die zuständige Stelle hat nach einer Prüfung jedoch bestimmt, dass das ICS für eine solche Förderung nicht geeignet sei. Das Projekt wurde als wirtschaftlich nicht tragfähig eingestuft. Die gesammelten Spiele bleiben vorerst bei den Spendern, bis die Zukunft des ICS entschieden ist.