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Im letzten Jahr wurde während der gamescom Halloween: The Game enthüllt. Wir hatten noch vor Ort die Gelegenheit, mit Illfonics Head of Creative, Jarred Gerritzen, zu sprechen. Im Interview hat er uns erzählt, welche Pläne seine Firma bei der Entwicklung verfolgt. Während es damals noch nicht allzu viele Informationen zu dem Titel gab, stehen mittlerweile sowohl Release, als auch geplante Editionen fest. Die Vorbestellungen der physischen Versionen wurden ebenfalls gestartet.

Erscheinen soll Halloween The Game am 8. September 2026, also kurz nach der diesjährigen gamescom. Das Spiel startet auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Der Termin gilt allerdings nur für die Käufer der digitalen Version. Vorbesteller dürfen vier Tage früher starten. Wer sich allerdings für eine der physischen Ausgaben entscheidet, der muss sich bis zum 6. Oktober 2026 gedulden.

Wer die Disk-Version vorbestellt, erhält neben dem Spiel zwei Skins für Zivilisten und einen neuen Look für Michael Myers. Ein Poster liegt ebenfalls bei. Die Kosten belaufen sich auf 39,99 US-Dollar. Mit ganzen 149,99 US-Dollar schlägt die limitierte Collector’s Edition zu Buche. Neben den zuvor genannten Dingen gibt es hier einen weiteren Skin für Michael und zwei weitere für die Zivilisten. Das Poster hat einen anderen Look. Ein Kunstdruck und eine neue Box für das Spiel liegen ebenfalls bei. Das Highlight der Edition ist die sechs Zoll große Michael-Myers-Action-Figur. Zwei weitere Beilagen wurden noch nicht bekannt gegeben. Alle weiteren Informationen finden sich auf der offiziellen Seite des Spiels.

Halloween: The Game wird ein asymmetrisches Spielerlebnis bieten, wie es auch aus Titeln wie Evolve oder Dead by Daylight bekannt ist. Der übermächtige Killer jagt dabei eine Gruppe körperlich deutlich unterlegener Zivilisten, die zusammenarbeiten müssen, um zu entkommen. Das Spiel wird allerdings auch eine Singleplayer-Kampagne enthalten, bei der die Spieler die Geschehnisse aus dem Original-Halloween-Film von 1978 erleben können. Sie schlüpfen dabei natürlich in die Rolle von Kult-Killer Michael Myers.