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Tempest Rising wurde im Frühjahr 2025 veröffentlicht. Das Spiel tritt in große Fußstapfen, denn hier sollen Klassiker wie Command and Conquer fortgeführt werden. Als wir das Spiel angespielt haben, war die überschaubare Menge an Inhalten einer unserer Hauptkritikpunkte. Zum Start gab es so beispielsweise nur zwei spielbare Fraktionen. Die Entwickler von Slipgate Ironworks haben jedoch sehr früh schon eine dritte Partei angekündigt. Nun soll es bald so weit sein.

Im Rahmen der TactiCon soll nun eine Demo erscheinen, die erstmals einen spielbaren Einblick in die dritte Fraktion des Echtzeit-Strategiespiels gewährt. Ab dem 9. Juli 2026 kann die Demo auf Steam heruntergeladen werden. Die neue Kriegspartei sind die geheimnisvollen Veti, die sich in den Kampf zwischen GDF und DYN einmischen.

Die Veti gelten als uralte und technologisch hoch entwickelte Fraktion und sollen sich spielerisch deutlich von den bisherigen zwei Parteien unterscheiden. Laut den Entwicklern setzen sie auf einen ganz eigenen Spielstil und sollen mit tödlicher Präzision sowie asymmetrischen Mechaniken frischen Wind auf die Schlachtfelder bringen. Tempest Rising spielt in einer alternativen Zeitlinie des Jahres 1997, in der die Kuba-Krise in einen Atomkrieg eskaliert ist. Das Echtzeit-Strategiespiel will klassischen Basenbau mit modernen Komfortfunktionen bieten. Enthalten sind zwei Einzelspieler-Kampagnen und die Möglichkeit, auch Ranglisten-Multiplayer sowie Gefechte gegen die KI zu spielen.

Passend zur Veröffentlichung der Demo ist Tempest Rising derzeit außerdem zeitlich begrenzt auf Steam reduziert. Die Standardversion wird mit 30 Prozent Rabatt angeboten und kostet somit 27,99 Euro statt regulär 39,99 Euro. Auch die Deluxe Edition ist reduziert. Sie wurde um 35 Prozent von 49,99 Euro auf 32,49 Euro gesenkt. Die Aktion läuft noch bis zum 9. Juli 2026.