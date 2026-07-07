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Bei Spielen aus dem Warhammer-Universum geht es normalerweise eher blutig zur Sache. Dies trifft sowohl auf das bereits erschienene Space Marine 2, als auch auf das heiß erwartete Dawn of War IV zu. Einen etwas anderen Weg gehen die Blood-Bowl-Spiele. Der Name lässt wohl schon vermuten, dass es auch hier nicht besonders zimperlich zugeht. Trotzdem sind die Sportspiele weit weniger ernst, als andere Videospiel-Ableger. Tatsächlich haben sie auch eine lange Geschichte. Das erste Blood Bowl erschien schon 1994. Eine analoge Vorlage, die American Football und Warhammer mischt, gibt es schon seit 1986.

Zuletzt war der französische Publisher Nacon für die Spiele-Reihe zuständig, deren letzter Teil 2023 erschien. Nun wurde jedoch bekannt, dass Nacon insolvent ist. Die Zukunft der Blood Bowl-Videospiele ist allerdings gesichert. Der Strategie-Publisher Slitherine hat die Lizenz und die Veröffentlichungsrechte der Reihe übernommen. Vor dem Ende von Nacon wurde noch ein neuer Serienteil angekündigt. Slitherine hat sich bereits dazu geäußert und bestätigt, dass man das Spiel weiterentwickeln will. Geschehen soll dies in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Entwickler Cyanide Studio.

Bereits im Februar hatte Nacon Insolvenz angemeldet. Auslöser war nach Unternehmensangaben ein Zahlungsausfall des Mehrheitsaktionärs Bigben Interactive. Dadurch gerieten zahlreiche Projekte und Marken des Publishers in eine ungewisse Zukunft. Mit der Übernahme durch Slitherine scheint die Zukunft der Reihe nun gesichert. Das Unternehmen ist unter anderem als Publisher von Warhammer 40,000: Battlesector bekannt. In einem offiziellen Statement erklärte Publishing Director Marco Minoli, dass Blood Bowl zu den ikonischsten Strategie-Franchises der Videospielbranche gehöre. Man wolle die Serie gemeinsam mit Cyanide und der Community langfristig weiterentwickeln.

Darüber hinaus versprach Slitherine, die Reihe auch künftig aktiv zu unterstützen. Im Mittelpunkt sollen dabei regelmäßige Weiterentwicklungen, das Feedback der Community sowie ein langfristiges Engagement für die Spieler stehen. Blood Bowl 3 konnte die Erwartungen vieler Fans nach seiner Veröffentlichung nicht erfüllen und steht auf Steam derzeit lediglich bei einer ausreichenden Nutzerbewertung.