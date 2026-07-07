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Rollenspiel-Fans dürfte der Name David Gaider ein Begriff sein. Er ist einer der begehrtesten Autoren für RPGs. So war er bereits an Baldur’s Gate 2 und Neverwinter Nights beteiligt. Zusätzlich war er es, der die Welt von Dragon Age erdacht hat. Mittlerweile ist er für die Summerfall Studios tätig und hat im Gespräch mit PC Gamer über sein aktuelles Projekt gesprochen. Dieses noch namenlose Spiel befindet sich laut Gaider gerade in einer wichtigen Phase. Die Idee steht zwar, doch ist man aktuell auf der Suche nach einem Publisher, der das Spiel finanziert.

Das bislang unangekündigte Rollenspiel setzt auch für Gaider auf ein neues Szenario. Spieler übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von Gaunern, die mit einem Luftschiff spektakuläre Raubzüge planen und durchführen. Eine Mischung aus Fantasy- und Heist-Movie also. Während es locker losgehen soll, entwickelt sich im weiteren Spielverlauf eine klassische Rollenspielhandlung. Im Vergleich zu seinen bisherigen Werken soll das neue Projekt allerdings deutlich leichter und humorvoller ausfallen.

Obwohl das Konzept bei Publishern auf großes Interesse stoße, bleibe die Finanzierung bislang aus. Laut Gaider verlangen viele Geldgeber inzwischen nahezu fertige Projekte, bevor sie investieren. Besonders neue Marken hätten es in der aktuellen Branchenkrise schwer, da Publisher bevorzugt auf Fortsetzungen und etablierte IPs setzen. Für die Summerfall Studios ist die Situation nach eigenen Angaben kritisch. Das Team habe den ursprünglichen Prototypen bereits mehrfach erweitern müssen, um den Anforderungen potenzieller Publisher gerecht zu werden.

Im Interview äußerte sich Gaider außerdem kritisch zur Entwicklung von BioWare. Seiner Einschätzung nach sei Dragon Age: The Veilguard durch interne Entscheidungen und Vorgaben von Electronic Arts von Beginn an benachteiligt gewesen. Gleichzeitig vermisst er in modernen Rollenspielen glaubwürdige Begleiter, die auf Entscheidungen der Spieler konsequent reagieren oder sich im Extremfall sogar gegen sie stellen. Gerade diese Konsequenzen hätten aus seiner Sicht den Reiz der frühen Dragon Age- und Baldur's Gate-Titel ausgemacht. Trotz seines Abschieds von BioWare schließt Gaider eine Rückkehr zum Franchise nicht grundsätzlich aus.