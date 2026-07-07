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Der aktuelle Teil der Resident-Evil-Reihe erschien gerade erst im Februar. Requiem konnte uns im Test durchaus überzeugen. Schon im März wurde bekannt, dass auch ein DLC für das Spiel geplant ist. Abseits der großen Titel gibt es auch ein Mobile-Game im Universum rund um die Zombieplage. Publisher Aniplex hat nun ein zeitlich begrenztes Crossover-Event für Resident Evil Survival Unit angekündigt. Als Kooperationspartner konnte man CAPCOMs Monster-Hunter-Reihe gewinnen.

Während des Events halten mehrere bekannte Monster aus der Monster-Hunter-Serie Einzug in das mobile Strategiespiel. Spieler treten unter anderem gegen Rathalos, den sogenannten König der Lüfte, an, absolvieren einige Missionen und kämpfen gegen Yian Kut-Ku und stellen sich dem Silbernen Rathalos. Ein eigens produzierter Trailer soll Fans auf das Spiel einstimmen.

Neben den neuen Gegnern bringt das Crossover weitere, von Monster Hunter inspirierte Inhalte ins Spiel. Dazu gehören spezielle Event-Aktivitäten und Minispiele, die das reguläre Gameplay von Survival Unit erweitern sollen.

Wer teilnimmt, kann sich außerdem verschiedene exklusive Belohnungen sichern. Dazu zählen zwei kostenlose Jäger-Charaktere aus dem Monster-Hunter-Universum sowie Anpassungsoptionen durch verschiedene Skins. Weitere Informationen stellt Aniplex unter anderem direkt im Spiel bereit. Survival Unit kann kostenlos über den Android Store und für iOS heruntergeladen werden. Das Event ist ab sofort weltweit verfügbar und läuft noch bis zum 29. Juli 2026.